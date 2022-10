30 frases que solo entenderás si eres mexicana ¿Entiendes si te digo: Qué pedo, dijo Alfredo? Si eres mexicana, estoy segura de que me dirías su significado en menos de dos segundos; si no lo eres, estarás dándole vueltas a tu cabeza tratando de interpretar a qué se refiere. Curiosamente, esta frase es lo mismo que decir: “Hola, cómo te va”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con ayuda de mi colega Rocío Rangel, de la revista EstiloDF, la BBC y del portal Para todo México, hemos elaborado una lista de frases que solo entenderás si eres una mujer mexicana. Si no lo eres, al menos aprenderás más de esta cultura tan maravillosa y cuando viajes a México te será más sencillo entender su peculiar forma de hablar. ¡Están bien curiosas! Mujer mexicana Mujer mexicana | Credit: Getty Images 1."Sin Yolanda Maricarmen"= No te tienes que quejar o llorar por algo malo que te pasó. 2. "Lo pusieron a parir chayotes"= Hiciste algo con mucho esfuerzo. 3. "Ya nos cayó el chahuistle"= Arruinaste los planes de alguien o también te pillaron en alguna acción incorrecta. 4. "Se metió hasta la cocina"= No seas entrometida. 5. "Está pelón el cochi"= Te hace falta dinero. 6. "El que es perico donde quiera es verde"= Tus habilidades te servirán para hacer un buen trabajo sin importar dónde estés. 7. "Es un viejo rabo verde"= Es un viejo al que le gustan las mujeres jóvenes. 8. "Eché la hueva todo el día"= Quedarte en casa metida debajo de las sábanas, viendo TV y comiendo pastel. ¡No hacer nada productivo durante todo el día! 9. "Arre"= Es una afirmación. 10. "Bájale de huevos"= Cálmate, tranquilízate. 11. "Es la neta"= Es la verdad. 12. "Ya me tienes hasta el queque"= Ya me cansaste. 13. "Ya pegaron el chicle"= Ya te hiciste su novia. 14. "Chiflando y aplaudiendo"= No toques nada. 15. "No te rajes"= Cumples lo que prometes. 16. "Qué Pachuca por Toluca"= "¿Cómo te va en tu nueva vida?". 17. "Anda a ver si ya parió la marrana"= Expresión para decirle a alguien que se vaya. 18. "No es nuevo, pero da el gatazo"= Usar una cartera tan fina que parezca ser original, como Prada, Chanel o Louis Vuitton. ¡Parecer fina a bajo costo! 19. "No canta mal las rancheras"= No lo hace mal. 20. "No mames"= ¡Tranquila, no es lo que estás pensando! Es la forma coloquial de decir "no molestes más". Esta frase te recordará la telenovela juvenil Rebelde porque sus personajes como Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Alfonso Herrera solían usarla frecuentemente. 21. "Qué chido"= Algo muy bueno, muy agradable. 22. "Qué show"= Es una forma de saludar. 23. "Ahí muere"= Lo usas para darle punto final a un pleito. 24. "¡Qué pedo, güey!"= La palabra "pedo" tiene que ver con un saludo y "güey" es la forma de tratar a los amigos cercanos. Personalmente la he escuchado cuando una persona se pasó de tragos y está de resaca. 25. "Menear el bote"= Bailar. 26. "Echar pata"= Tener relaciones sexuales. 27. "Ahí nos vidrios"= Te veré luego. 28. "Armar un pancho"= Hacer un berrinche o rabieta. 29. "Vamos en la troca por unos morros"= Vamos en la camioneta a recoger unos amigos. 30. "Esta noche cena Pancho"= Hoy tendrás relaciones sexuales. Si eres orgullosamente mexicana, ¿qué otras frases crees que hacen falta en esta lista?

