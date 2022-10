8 frases que se dicen las parejas cuando ya NO se aman Ciertas frases que se pronuncian en una relación podría ser un claro ejemplo de que los integrantes de la pareja ya no se aman. Pero, ¿cuáles serían? A continuación te las contamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "La verdad, no sé qué hago contigo", "no quiero hablar", "no te estoy preguntando, te estoy avisando", "cuando quiera tu opinión te la pediré, ¿ok?". ¿Tu chico(a) te ha dicho alguna vez alguna frase de estas? ¿O has sido tú? Sin importar cuál sea, ten en cuenta que escucharlo o decirlo te conduce a un camino y es darte cuenta de que ya NO se aman, posiblemente porque el amor se ACABÓ. Por supuesto que existen otras frases que también demuestran que tu relación de pareja va en picada y que queda poco por hacer. Solo está en ti o en él decidir si quieren seguir por el mismo camino o tomar rumbos distintos. 1.Ojalá NUNCA te hubiera conocido En peleas y discusiones a veces se dicen cosas para herir a la otra persona, pero si luego de ello no se pide una disculpa, es porque podría existir una verdad detrás de ello. No estamos diciendo que en cada desacuerdo que tengas con tu pareja le grites todo tipo de groserías y luego solo digas "perdón, me equivoqué" o viceversa, sino que si él o tú ya se han expresado una frase como esta en reiteradas ocasiones, es porque el amor se marchitó. 2. Realmente te amo, de verdad Creerías que tu chico(a) te está demostrando que el amor que siente es puro, lo que no sabes es que la palabra "realmente" es capaz de simbolizar culpa por no amarte, así lo explica un artículo del portal enpareja.com. El sitio añade que es una forma de tratar de convencerte de lo que siente por ti, aunque él o ella no esté seguro(a) de sus sentimientos. Este tipo de frase se pronuncia luego de haber hecho un acto inapropiado, como por ejemplo haber invitado a cenar a un(a) exnovio(a), enviar un mensaje de WhatsApp a una persona que te pretende o hasta haber sido infiel. Al decirlo es una manera de mover las piezas y seguir con el "juego". Pareja infeliz Pareja infeliz | Credit: Getty Images 3. No tengo por qué darte explicaciones ¿Cómo? Cuando una relación de pareja es sana, durante el día o al llegar a casa es normal que tú o él se pregunten cómo les fue en el trabajo o cualquier otro tipo de preguntas. Cuando al hacerlo tu pareja tiene el atrevimiento de responder de esta forma, refleja que no tiene interés en comunicarse contigo. Ahí es cuando tendrías que cuestionarte si tienes tiempo para lidiar con alguien así. 4. Haz lo que tú quieras Chicas, el sentimiento contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando una relación de pareja llega a este punto, lamentablemente queda muy poco por hacer. Si lo vives en tu relación, recordarás que cuando apenas empezabas a conocer a ese chico todo era muy distinto porque los fines de semana los planeaban juntos, él pasaba por ti a la oficina para ir a cenar sin importar si era lunes o viernes, te involucraba con sus amigos… Ahora con costo y se saludan en casa. ¡Sí, tipo roommate! 5. No te creo Bien decía mi abuela paterna que cuando en una relación de pareja se pierde la confianza, el amor se acaba. Y los años le han dado la razón porque la confianza se gana con cientos de actos, pero se pierde con uno solo. 6. Ese es tu problema, no el mío Tener una relación "perfecta" no significa no tener problemas, sino aprender a superarlos juntos. Pero cuando alguno de los dos usa frases como esta, es un indicador de una separación inminente porque se supone que si están juntos es para apoyarse mutuamente y no asumir una actitud egoísta. 7. Si no te gusta, búscate a alguien más Lo hace para manipularte por algo que hiciste y no le parece. Te pone entre la espada y la pared porque según él o ella tienes que someterte a sus peticiones, de no hacerlo tienes la libertad de buscar a otro o él lo hará. ¿Una persona que dice que te ama te amenaza? ¡No! 8. Si me hicieras caso, no te estaría gritando ¡Nadie tiene derecho de gritarte, mucho menos tu novio o esposo! Si lo hace, es porque en tu relación se ha perdido el respeto. No existe excusa que justifique su falta de respeto. Si él o tú ya no sienten nada, asuman con valentía que el amor ya no existe y que merecen ser felices, aunque sea con otras personas. Sí, duele, pero lo peor que pueden hacer es amargarse la vida para siempre.

