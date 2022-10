8 frases de amor para encender la pasión en la cama Cuando te viene a la mente cómo ser una diosa en la cama , piensas en verte mejor físicamente, en investigar sobre las nuevas posiciones sexuales y hasta en introducir juguetes sexuales, como la silla del amor, pero casi nunca en incentivar la imaginación de tu chico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Deja la timidez y revive el amor con tu pareja con estas frases que encienden la pasión durante el sexo cuando se las dices al oído. ¡Anímate y comprueba los excitantes beneficios que estas te dan! 1."Mi amor, tócame ahí": Con los años, tu chico llega a saber cuáles son las caricias que te dirigen hacia el orgasmo; sin embargo, en su propósito porque experimentes esa sensación se "desvía", por lo que es necesario recordarle lo que tanto te excita. 2. "Ayer tuve sueños mojados contigo": Sin duda es una forma sutil de invitarlo a tener sexo contigo. Como estamos seguras de que no se negará, prepárate anteriormente con alguna pieza de lencería especial —ojalá de encaje—para que tu chico se sorprenda y aprecie más el momento. ¡Tu sensualidad tienes que explotarla al máximo! Pareja enamorada en la cama Pareja enamorada en la cama | Credit: Getty Images 3. "Tengo muchas ganas de estar contigo": Sin importar si es lunes, díselo. Si estás en la oficina, hazle llegar un mensaje de texto para que tu pareja se ponga a mil. Que le llegue un mensaje de este tipo al mediodía o al final de la tarde lo pondrá ansioso. Él y su "juguetito" se mueren de las ganas por estar cerca de ti. 4. "Y si hoy hacemos alguna travesura": Sin planearlo, invítalo a pasar la noche en algún motel o a tener sexo bajo la ducha. Olviden la cama y renueven sus experiencias sexuales en lugares que los exciten, como por ejemplo, un baño público dentro de un bar, en la piscina del condominio donde viven… 5."Quiero mucho más": Pídele que siga, que le "inyecte" más velocidad o que lo haga más despacio. Acude al dirty talk, el arte de utilizar palabras subidas de tono para potenciar el deseo sexual de tu chico. Al sexo masculino se le hace más sencillo hacer realidad tus fantasías sexuales, así que no tengas penas de pedir todo lo que quieras. 6. "¿Sabes qué te voy a hacer ahora?": ¡Es bien efectivo! Una de las formas de lograr que tu pareja estalle de pasión es hacerle saber que harás lo que a él tanto le gusta, llámese sexo oral, besos eróticos… Susúrrale al oído y ponlo inquieto de inmediato. 7. "Te doy permiso de hacerme lo que quieras": Hazle saber que confías plenamente en sus caricias y que estás dispuesta a convertirte en Anastasia, la protagonista de la película 50 sombras de Grey, quien se somete a todo tipo de fantasías sexuales a las que la lleva su amo Cristian. 8. "Sigue, sigue…": ¿Qué tanto disfrutas alcanzar el orgasmo? ¡No hay palabras! En cuanto él escuche tus gemidos, dispararás su ego y es posible que él también alcance la cima. Asegúrate de decirla justamente en el momento en que sabes que vas a alcanzar el punto máximo de una relación sexual y prepárate para disfrutar de esa sensación tan relajante que solo te regala un orgasmo. ¡Es maravillosa!

