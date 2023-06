Mira el cambio de Xander, el hijo de Karina que hizo la transición de mujer a hombre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karina y su familian de vacaciones Credit: IG Karina La Voz Fue en el 2016 que Karina dio a conocer que su hija Hanna le confesó que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Desde entonces, la cantante y el padre de la nena, se dieron a la tarea de apoyarla durante su transición de género. Siete años después, Hanna se convirtió en Xander, un apuesto adolescente que disfruta de la vida junto a su familia y para muestra, aquí el álbum de fotos de sus recientes vacaciones en Venezuela. "Usamos muy a la ligera aquello de 'esto es normal. "La normalidad cada quien la define como le place y lo que le acomode", dijo la venezolana. Empezar galería Venezuela, un país maravilloso Karina y su familian de vacaciones Credit: IG Karina La Voz La cantante viajó junto a sus dos retoños a su natal Venezuela y no dudó en compartir a través de sus redes sociales la impresionante aventura que vivió con los amores de su vida. "Se ha materializado un sueño anhelado. Enseñarles a mis hijos de que está hecho mi país , donde crecí, donde forjé mi carrera, el único lugar del mundo de donde realmente soy. El país de donde son las personas más nobles y entusiastas, un país repleto de bellezas naturales que tan solo son superadas por la de nuestra gente y sus talentos", escribió Karina en su Instagram. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Orgullosa madre Karina y su familian de vacaciones Credit: IG Karina La Voz Aquí una imágen de Karina junto a sus hijos Yasha Marcela y Xander durante su viaje a través de Venezuela. "Esto que vivimos es indescriptible, al menos yo no tengo las palabras suficientes", compartió la intérprete. 2 de 6 Ver Todo Lo que importa: ser feliz Karina y su familian de vacaciones Credit: IG Karina La Voz "Que sea una persona productiva y que esté feliz él, con él, que es lo más importante. La felicidad es tan difícil de conseguir para cualquiera", mencionó Karina al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV) sobre el sexo de su hijo. "Hay muchas otras cosas que confundimos como lo natural. Dios me lo hizo, me lo regaló como vino. Y yo he acompañado su camino y lo seguiré acompañando hasta el fin de mis días. Y cada vez que tiene un logro, me lo agarro como mío; soy tan feliz, al verlo feliz". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Paz y tranquilidad Karina y su familian de vacaciones Credit: IG Karina La Voz "Estoy segura que muchos ven las fotos, el brillo de nuestros ojos, la alegría y se proyectan también con los suyos de regreso, reunidos en esta, nuestra noble tierra, en familia y disfrutando de nuestro terruño", dijo la cantante. "Deseo con fuerza infinita que así sea y pronto". 4 de 6 Ver Todo Madre incondicional Karina Credit: Instgram/karinalavoz "Todos pedimos los hijos normales, naturales, perfectos, sanos. Pero cuando te toca un hijo privilegio, me parece que es eso, justamente, que es alguien muy extraordinario, muy especial", mencionó Karina (junto a su hijo) durante una entrevista. "He hecho lo que he podido y hasta donde he podido, que ha sido bastante". 5 de 6 Ver Todo Información es poder Karina y su familian de vacaciones Credit: IG Karina La Voz Orgullosa del apoyo que la familia ha dado a su hijo, Karina alza la voz hoy por hoy por aquellas personas que se han sentido como su hijo. "Me ha tocado informar, a través de su proceso de transición, un chico transgénero, me ha tocado informar y educar un poco porque todavía hay mucha ignorancia", agregó. "Hay mucha confusión, mucha desinformación. Mucha información que no es real, que no es fidedigna". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

