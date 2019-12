¿Quieres tener abundancia y amor en el 2020? La clarividente Deseret Tavares te dice qué hacer en tu casa By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Deseret Tavares La clarividente colombiana, Deseret Tavares, quien ha sido consultada por celebridades como Kim Kardashian, habló en exclusiva con People en Español y dio la fórmula para limpiar el hogar de malas energías antes de que inicie el 2020. ¡Tomen nota! Empezar galería Hay que iniciar el año bien Image zoom Cortesía Deseret Tavares "Este año hay que limpiar las cosas que atascan la vida. Hay que iniciar bien", dice Tavares, quien asegura que Alex Rodríguez será infiel y que Pablo Lyle irá preso. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement SUELTA TODO LO QUE NO USES Image zoom Getty Images "Hay personas que guardan cosas en las casas aun cuando no sirven", dice Tavares. "Eso significa que hay apegos y no [los] deja evolucionar porque [están] apegados al pasado". 2 de 10 Applications Ver Todo Fuera lo malo Image zoom Getty Images "Si tenemos cosas amontonadas en la casa, [el desorden] hace que hayan entidades que causen caos, pobreza", asegura Deseret. "[Habrá] confusión o peleas en el hogar. Hay que desechar cosas que no sirven para mantener la buena energía en la casa". 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Nada roto Image zoom "Si no sirven las cosas, las tienes que sacar", aconseja la clarividente. "Espejos o vidrios rotos no pueden haber en casa". 4 de 10 Applications Ver Todo Fuera espinas Image zoom "Hay que tener cosas vivas en la casa, plantas que no tengan espinas adentro de la casa para que limpien la energía", dice Deseret. "Las plantas con espinas se ponen afuera para proteger las puertas y ventanas, pero no adentro". 5 de 10 Applications Ver Todo Neutralizar energía Image zoom Getty Images "Hay que tener en casa cristales que aumenten la vibración. La amatista protege la casa para que no la roben y neutraliza la energía negativa en energía de sanación y amor", explica la clarividente. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Neutralizar energías Image zoom Getty Images "La turmalina negra en casa neutraliza las energías que entran", dice. 7 de 10 Applications Ver Todo Mucho love Image zoom Getty Images "El cuarzo rosa en casa aumenta el amor en el hogar y lo que hace es que la gente empieza a vibrar en el amor incondicional y la compasión", asegura la colombiana. 8 de 10 Applications Ver Todo Malos olores Image zoom Getty Images "Si hay malos olores hay que limpiar todo porque hay malas energías, brujerías", aconseja Deseret. "Es importante limpiar la casa". 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Incienso Image zoom Getty Images "Para limpiar la casa se pasa el incienso desde la parte trasera de la casa hacia el frente y se va tocando una campana que sea tibetana o de siete metales, eso limpia la energía y se agradece por lo que uno tiene en su casa", finaliza la vidente. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image ¿Quieres tener abundancia y amor en el 2020? La clarividente Deseret Tavares te dice qué hacer en tu casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.