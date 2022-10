5 tipos de flores que se ponen en el altar del Día de Muertos y su significado El amarillo o anaranjado intenso de la flor cempasúchil no es lo único que engalana los altares del Día de Muertos. Existen otras que puedes colocar para celebrar esta fecha tan importante para ti. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cempasúchil Esta flor es la que encabeza los adornos de los altares de ofrendas y tumbas. Su color brillante representa alegría y su olor atrae las almas de los muertos. Para que conozcas más de ella, tienes que saber que su nombre proviene del náhuatl cempohualxochitl y se traduce en "veinte flores" o "de los cuatrocientos pétalos". Su color amarillo intenso evoca al sol, pues la tradición azteca menciona que es una forma de guiar el alma. Nube Su nombre científico es gypsophila muralis y su tono blanco simboliza pureza. Es muy normal que se usen para variar el colorido de los ramos en los altares del Día de los Muertos. Sin embargo, no solo se usa durante octubre o noviembre, sino que su floración permanece durante todo el año. Las hay también en color rosa, la cual es utilizada como ingrediente para fabricar detergentes. Flores del altar de Día de Muertos Flores del altar de Día de Muertos | Credit: Getty Images Terciopelo La celosia cristata o terciopelo florece de septiembre a diciembre. Su origen es asiático y ha sido relacionado con los muertos. Las sabrás identificar por sus hermosos tonos blancos y rojizos. Los científicos la usan para tratamiento de la piel, diarrea, fiebre y dolores de cabeza. Claveles Aunque las tres anteriores son las más usadas en los altares durante el 2 de noviembre, en otras ciudades mexicanas los claveles, crisantemos y rosas son válidos. Los claveles están relacionados con los muertos. Representan admiración y homenaje. Crisantemos Son usadas en los altares que se hacen en las tumbas de los muertos. También se le conoce como "flor de oro" porque su floración coincide con el final del otoño y ninguna otra planta evoca tan claramente que la vida tan solo es un tránsito, reseña el escritor Jesús Callejo en su obra El alma de las flores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 tipos de flores que se ponen en el altar del Día de Muertos y su significado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.