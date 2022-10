5 fetiches sexuales Los fetiches sexuales son una práctica a través de la cual las personas obtienen la excitación u orgasmo a través de un objeto, talismán, sustancia o parte particular del cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En general, y a pesar de que su nombre pueda resultar intimidante, esta práctica es segura y no se considera un peligro. Cuando esta conducta es recurrente e indispensable para alcanzar la excitación, puede considerarse una enfermedad que puede afectar la vida social o laboral del paciente, pero de lo contrario es simplemente una de sus caras sexuales. Estos son algunos de los fetiches sexuales más comunes: Piercings: Preferidos en la población menor de 40 años, las joyas de diversos tamaños, formas y colores que adornan ciertas partes del cuerpo como lengua, labios, pezón y las zonas genitales presentan un gran atractivo ya que están ubicadas en partes de interacción sexual. Cabello: Aunque no sea para nada su único atractivo, hay una razón por la que las modelos de Victoria's Secret suelen tener largas y sedosas cabelleras. El fetiche del cabello suele ser más un asunto femenino y dispara el atractivo sexual dependiendo de las preferencias de color, largo, textura, etc. A muchas mujeres, por su parte, suelen encantarles cosas como la barba, bigote o vello en el pecho. Mujer mandando callar Mujer mandando callar | Credit: Getty Images Cuero: Este es quizás uno de los fetiches sexuales más conocidos, y en el mundo existen tiendas, clubes y convenciones dedicadas enteramente a la exploración de este material dentro de los juegos sexuales. El cuero, especialmente negro, se ha convertido en un símbolo sexual universal, sobre todo cuando lo viste una mujer de manera ceñida o un "chico malo" mientras viaja en su moto. El fetiche no se detiene ahí e incluye látigos, máscaras, correas y demás objetos para el placer de quienes los compran y usan. Zapatos: Dentro del mundo de los fetiches inanimados este es quizás el más común, siendo los tacones altos la preferencia para la mayoría de los hombres. Muchos tienen como fantasía sexual hacer el amor con una mujer que lleve puesto sólo un par de estos zapatos. Pies: Esta zona del cuerpo que parece no recibir mucha atención no sólo contiene una infinidad de nervios conectores que, estimulados de la manera apropiada, pueden llevar la experiencia sexual a un nivel completamente nuevo, sino que sólo observarlos puede resultar tremendamente atractivo tanto para hombres como para mujeres.

