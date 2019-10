¿Quieres tener un cuerpazo? Haz clic en este artículo By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fabiola Guajardo Instagram Por si alguien se pregunta cómo la sexy reportera de la serie Preso no. 1 (Telemundo) luce tan bien, Fabiola Guajardo lo confiesa todo. “Hay que tener una alimentación consciente”, dice la mexicana de 32 años. Empezar galería No creo mucho Image zoom Fabiola Guajardo Instagram ...en las dietas. Advertisement Advertisement Me doy permisos Image zoom Fabiola Guajardo Instagram Amo la comida. Trato de comer saludable. No so-lamente hago tres comi-das, hago cinco. En la mañana Image zoom Fabiola Guajardo Instagram ... me tomo una cucharada de vinagre de manzana, mi proteína con berrys y leche de almendras, y voy a hacer ejercicio. Hago elíptica y caminadora con inclinación, bicicleta [y] box. Advertisement Segunda comida Image zoom Fabiola Guajardo Instagram Mi segunda comida es proteína, ya sea claras de huevo, verduras, espinacas. Luego una colación, ya sea manzana o almendras. Tercera comida Image zoom Fabiola Guajardo Instagram La tercera comida es la comida fuerte, que puede ser pescado con arroz integral, espinacas con aceite de oliva. Luego otra colación y en la noche otra vez proteína [con] verduras. Combinación Image zoom Mezcalent Combino esta alimentación con omega 3 y vitamina C y vitamina E. Advertisement Advertisement Advertisement No existe Image zoom Mezcalent En mi vocabulario y mi mente no existe el "no lo consumas". Prefiero hacer [ejercicio cardiovascular] y comerme lo que quiero. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

