Eventos perfectos para cerrar el verano en familia Dale una mirada a estos eventos ideales para disfrutar junto a tu familia de los últimos días del verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images El verano del 2023 está llegando a su final y seguramente quieres sacar el máximo provecho a los últimos días de sol de la temporada. Música, deportes, cine y exhibiciones son nuestras recomendaciones para que disfrutes a plenitud de los últimos días de verano junto a tu familia. Aquí te compartimos los mejores eventos para grandes y chicos que encontrarás en ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York. Concierto de Karol G La cantante colombiana es una de las artistas más destacadas del momento y con su música se ha ganado un lugar en el corazón de millones. La nueva reina del género urbano se encuentra de gira por Estados Unidos y nada mejor que un concierto de "La Bichota" para cerrar el verano con broche de oro. Santa Clara, Pasadena, Miami, Houston, San Antonio, Dallas, East Rutherford, Chicago y Atlanta, hacen parte de las plazas en las que Karol G estará presentándose durante agosto y septiembre. Estreno de Blue Beetle Un nuevo superhéroe de sangre latina se toma la pantalla gigante. El 18 de agosto se estrena esta apuesta de DC Comics protagonizada por Xolo Maridueña y que además incluye en su elenco nombres como George López, Becky G, Adriana Barraza, Damián Alcázar y Elpidia Carillo. ¡Luces, cámara y acción! No te puedes perder este súper estreno perfecto para una velada de acción junto a tu familia. US Open en Nueva York Para las familias amantes del deporte, un evento imperdible en esta temporada es el US Open. Las estrellas más grandes del tenis se darán cita en la ciudad de Nueva York una vez más para disputar el último Grand Slam del año. Esta nueva edición del reconocido torneo es la ocasión perfecta para ver en acción al nuevo fenómeno del tenis mundial, el jugador español Carlos Alcaraz. Dragones y criaturas míticas en Miami Si estás en la ciudad de Miami, el Jardín Botánico Tropical de Fairchild tiene una exhibición perfecta para una tarde con los más chicos de casa. Hasta el 1 de octubre, una divertida exposición de dragones y criaturas míticas estará dispuesta para el disfrute de los visitantes, en especial de aquellos amantes de la fantasía. Además, los pequeños podrán integrarse a las diversas actividades preparadas en el marco del evento. Blackpink en Los Ángeles Blackpink Credit: Bryan Bedder/Variety via Getty Images La agrupación surcoreana es uno de los fenómenos musicales juveniles que ha tomado por sorpresa al mundo y el próximo 26 de agosto estarán presentándose en la ciudad de Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers. Millones de jóvenes latinos se han transformado en seguidores de Blackpink, así que su concierto es otro de los eventos imperdibles en este cierre de temporada. San Francisco y Las Vegas son otras de las dos paradas que hará el cuarteto en Estados Unidos. Show de aire y agua en Chicago Uno de los eventos gratuitos más tradicionales que hace parte del verano en Chicago es el Show de aire y agua, este año se llevará a cabo durante el fin de semana del 19 y 20 de agosto. La playa de North Avenue será el epicentro de este espectáculo en el que estarán los Thunderbirds de la Fuerza Aérea y el equipo de paracaidismo Golden Knights de la armada, además de otras exhibiciones aéreas imperdibles. ¡Playa, sol y un show aéreo! Un plan familiar que lo tiene todo.

