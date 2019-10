Estadísticas alarmantes del acoso cibernético: cómo proteger a tus hijos Google y la campaña Sé Genial en Internet están dispuestos a cambiar las estadísticas por medio de la educación en casa y en el aula. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Según una encuesta realizada por Google, el cyberbullying or intimidación virtual es un fenómeno que tiene cada vez más alcance y afecta a familias con niños de todas las edades. Según la data colectada: 71% de los estudiantes han sido testigos del bullying directamente. 28% de los estudiantes han sufrido bullying. Entre 20% y 30% de los estudiantes notifican a un adulto sobre el bullying. El 81% de los estudiantes cree que es más fácil hacer cyberbullying sin sufrir consecuencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Google y la campaña Sé Genial en Internet están dispuestos a cambiar las estadísticas por medio de la educación en casa y en el aula. "En vez de ser testigos o cómplices, ser defensores. Tomar acción y darle amor a la persona que está siendo acosada", dice Marinés Duarte, creadora de TekkieFam, una nueva iniciativa para ayudar a otros padres a guiar a sus hijos a navegar en el mundo digital. "Son algunos tips en los que nos estamos enfocando para que los padres tengan estas conversaciones con sus hijos". ¿Qué mas se debe hacer? Tienen que hablar y ver los peligros. Poner un agreement, reglas y límites porque no vamos a permitir esta parte de acosas a alguien más. Usar sus errores -que los van a cometer, para enseñarles. No regañarles, ni quitarles el celular, sino dialogar. Advertisement

