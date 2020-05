¡Así es la "prom" con más corazón que vas a encontrar este 2020! Los graduados este año se perderán esa fiesta con la que tanto soñaron. Pero hay otros jóvenes como Diana, hondureña de 19 años a quien hoy entrevistamos, que no han perdido la ilusión pese al cáncer contra el que luchan en el Hospital de St. Jude... ¡Tienes que conocer su historia! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2020 es, sin duda, un año raro para todos. Seguro que conoces a más de un jovencito que está decepcionado porque no puede celebrar en grande su graduación antes de asistir por fin a la universidad, ese gran momento para el que llevaban preparándose tras tantos años de esfuerzo. Hay otros jóvenes que no solo enfrentan esa dura realidad, sino que además están escalando alguna que otra montaña tratando de vencer un cáncer, por ejemplo, como los niños de St. Jude, el famoso hospital conocido en el mundo entero por su gran labor en pro de las infancias más difíciles y de sus familias. Hoy conversamos con Diana, una jovencita hondureña de 19 años, que fue diagnosticada hace cinco con leucemia linfoblástica aguda. Su familia tuvo la posibilidad de tratar a Diana en el famoso St. Jude Children’s Research Hospital y su complicado tratamiento incluyó quimioterapia y transplante de médula ósea. Diana se gradúa mañana, viernes 22 de mayo, de high school en la primera prom virtual que St Jude está preparando con infinito cariño en estos momentos de cuarentena por el coronavirus. Anteriormente, sí estuvo presente en los eventos consecutivos de teen formal de 2017, 2018 y 2019. Image zoom Cortesía St. Jude Hospital SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy inteligente y perfectamente bilingüe de inglés y español, esta valiente jovencita tiene alma de artista: además de ser una chef estupenda, le encanta dibujar y pintar. Llena de alegría ante su prom, Diana tuvo la gentileza de conversar con People en Español horas antes de su emocionante graduación 2020. - Diana, antes que nada... ¿Qué les dirías a los niños que como tú tengan que confrontar ahora un diagnóstico un poco complicado? - Que sean fuertes... Que tal vez en estos momentos no sientan que lo vayan a poder lograr o tengan dudas, pero uno no sabe qué tan fuerte o que tan valiente es hasta que tiene que atravesar algo como esto. Que nunca pierdan la fe, que siempre estén positivos y que nunca se dejen caer. Y si se caen... ¡Que se levanten! - ¡Felicidades por el día de tu prom! ¿Estás feliz? - Sí, gracias, estoy muy emocionada porque va a haber muchos artistas geniales, una noche de mucha acción... ¡increíble! - ¿Ya tienes preparado tu look? - No todavía, pero soy muy buena con el maquillaje, así que me haré algo rápido pero que me quedará muy lindo seguro. Image zoom Cortesía St Jude Hospital - ¿Qué es lo que más te gustó estudiar este año? - Uy, este año fue un desorden, la verdad, pero creo que economía fue la materia que más me gustó. Quizá fue culpa de la maestra, ella enseñaba los temas muy bien, y aunque la clase era un poco complicada, era fácil de entender y la clase fue genial. - ¿Está en tus planes comenzar el año próximo la universidad? - Sí, y voy a estudiar para ser enfermera. Relacionarme con los pacientes, saber que conozco su experiencia, por lo que ellos están pasando cuando los traten... Todo eso creo que va a ser algo muy bueno para mí. ¿Dónde? Todavía no lo sé, aunque lo más seguro es que sea aquí, en Texas. - ¡Qué gran idea! Según tu propia experiencia, ¿cuáles serían las tres características que no pueden faltar en una buena enfermera? - Que sea carismática, paciente y amorosa. - Durante tu experiencia en St. Jude, ¿qué te gustaría destacar de su equipo? - ¡Tantas cosas podría decir! St. Jude es un pedacito del cielo aquí en la tierra. El trabajo que ellos hacen por nosotros es increíble, no hay palabras para describirlo. No sólo te dan el tratamiento y lo demás, sino que se convierten en una segunda familia para nosotros, son de verdad increíbles. Image zoom Cortesía St. Jude Hospital Tú también puedes ser parte de la gran noche de Diana el viernes 22 de mayo y convivir con ella y sus artistas favoritos. ¿Te gustaría? Presentado por Zach Sang, del The Zach Sang Show, están confirmados artistas como FINNEAS, Lewis Capaldi, Lauv, Monsta X, Noah Cyrus, CNCO, Ashe, mxmtoon, AJR, Blanco Brown, Bazzi, MAX, Asher Angel, Stephanie Poetri, Cheat Codes, Loud Luxury, Serf Mesa, Olivia O’Brien con una visita especial de Darren Barnet del programa, “Never Have I Ever” de Netflix. Podrás ser parte de la fiesta virtual de esta graduación St. Jude 2020 si realizas cualquier donación. ¡Pero aún hay más! Si quieres entrar a formar parte de la fiesta previa en el VIP party y convivir con Diana y tratar más de cerca a las celebridades asistentes, comparte el link que te mostramos más abajo en tus redes. Si logras reunir entre tus amigos al menos 400 dólares... ¡Bingo! Lo lograste. En este enlace puedes encontrar toda la información: PROM FROM HOME WITH ST JUDE ¡Felicidades Diana! Y felicitaciones a todos tus compañeros que se graduan también este año. ¡Pásenla increíble!

