Vivir en pareja, no es sencillo. Así como hay lindos momentos, en ocasiones el estrés, malos entendidos y hasta temas económicos afectan el núcleo matrimonial. Elaine King, la conferencista de finanzas, planificación y armonía familiar, habló en exclusiva con People en Español y dio algunos consejos que las parejas no deben de hacer en cuanto al dinero se refiere. ¡Tomen nota¡ Evitar todo tipo de conversaciones sobre dinero. "No esperes que algo salga mal para analizar la dinámica financiera con tu pareja y mejorar tu propia seguridad", aconseja la peruana. "Las parejas necesitan hablar no solo de cuánto dinero tienen, sino de cómo les gustaría gastarlo. Como siempre, puedes elegir compartir gastos, repartirlos en función de sueldos, o pagar cada uno sus cuentas de manera independiente". Unir todo tu dinero es un error común. "La alternativa es mantener tus cuentas separadas", asegura King. Image zoom No tener ningún crédito a tu nombre. Depender de la herencia de tu pareja para tu jubilación. "Comiencen a ahorrar dinero para garantizar una jubilación segura", aconseja King. "Sigan ahorrando para su jubilación y apéguense a sus objetivos colectivos". Image zoom Nora Carol Photography/Getty Images Tener toda la deuda a tu nombre. "No dejes que toda la deuda se acumule solamente en tarjetas a tu nombre. Compártanla entre los dos si son utilizadas para cosas en común". No entender las finanzas domésticas. "Algunos esposos tienen que afrontar la muerte, el divorcio o la enfermedad y entonces aparece la realidad de las cuentas no pagadas o el hecho de no tener ahorros", dice la experta. "Ten reuniones financieras periódicas con tu pareja".

