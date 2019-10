Así es el hogar de Ernesto Laguardia: "En mi casa mi padre siempre está presente" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ernesto Laguardia, su esposa Paty y sus hijos Bárbara, Emiliano y Santiago, viven en una hermosa casa al sur de la Ciudad de México. En cada rincón del hogar hay detalle con un significado especial. ¿Nos acompañan a conocerla? Empezar galería Hogar dulce hogar Image zoom People en Español Ernesto Laguardia y su familia viven en el sur de la Ciudad de México. La casa de los Laguardia no solo cuenta con esculturas del arquitecto Sebastián, también tiene una extensa biblioteca en la que destacan los libros escritos por el padre de Ernesto, quien falleció repentinamente hace unos años en Cuernavaca, México. Advertisement Advertisement Arte Image zoom People en Español “Mi papá era amante de la historia de Napoleón, tenemos todos sus álbum de fotos”, cuenta Laguardia. “Tengo cuadros [que me regaló] Cristina Saralegui, una escultura de Sebastián”. Colección Image zoom People en Español “Tenemos unos cuadros que mi abuela hacía con hilos”, narra el actor. “Mi primer cuadro [lo] compré en Bélgica. [Tambien tenemos] las armas antiguas que coleccionaba mi papá”. Advertisement Dos casas Image zoom People en Español “Vivimos entre Miami y México, allá andamos mucho en bicicleta, platico muchos con mis hijos, leemos juntos, jugamos juegos de mesa. Aquí en México vamos a Valle de Bravo y hacemos bici de montaña. Mis hijos son buenísimos”, cuenta el protagonista de Quinceañera. Detalles Image zoom People en Español En toda la casa hay recuerdos de la carrera de Ernesto, como está esta frazada. El actor tiene un estudio en que están todos los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. Abuelo presente Image zoom People en Español “Mi papá era un hombre maravilloso que siempre estudió libros en la casa, cuando falleció nos repartimos los libros tengo tres hermanos mayores”, cuenta Laguardia.”Mis hijos tienen una relación muy especial con mi papá”. Advertisement Advertisement Advertisement Juegos Image zoom People en Español Los tres hijos de Laguardia disfrutan a lo grande en este jardín. Vena artística Image zoom People en Español El gusto por el arte se pone en evidencia en cada rincón del inmueble. En forma Image zoom People en español “Hago ejercicio, como sano, tengo una esposa mucho más joven que yo, le llevo 27 años. Tengo unos hijos que tengo guiarlos por un camino de bien por muchos años, necesito mantenerme bien”, dice. “No tengo una obsesión, es solo sentirte bien y la energía buena te lleva por buen camino”. Advertisement Advertisement Advertisement Música Image zoom People en Español “Barbie tiene mucha vena artística toca el violín, le gusta el piano, está empezando a cantar”, cuenta Laguardia de su hija mayor. “Santi es la alegría de la casa. Emiliano tiene un carácter un poco mas reservado, es muy analítico, es sensible, toca la pianola”. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Así es el hogar de Ernesto Laguardia: "En mi casa mi padre siempre está presente"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.