El Chef Jair Téllez: "Definitivamente aprendimos a ser mejores" tras la crisis por la pandemia de covid-19 El aclamado chef comanda el restaurante MeroToro en Ciudad de México y es uno de los seleccionados para participar en Residencia Patrón que muestra el talento mexicano en Nueva York. chef jair TEQUILA PATRON RECETA Credit: Cortesía: Patrón La Ciudad de Nueva York ha sido sede de Residencia PATRÓN, una incubadora de ideas, moda, música y gastronomía. Realizada en conjunto con Tequila PATRÓN y la revista Revista 192 de México, la experiencia busca mostrar el talento de algunos de los creadores más destacados del país. En el terreno culinario destacan el chef Jair Téllez, quien comanda las cocina del restaurante MeroToro y la mixóloga Eliana "Eli" Martinez, quien saltó a la escena con sus sorprendentes creaciones en el laureado restaurante Pujol. Ambos presentarán sus más recientes creaciones culinarias que fusionan la tradición milenaria de la gastronomía mexicana con las nuevas tendencias restauranteras. Aquí un extracto de nuestra charla con el chef Téllez en anticipación a su participación en Residencia PATRÓN: Uno de los platillos que presentarás en el evento son las tostadas con vegetales encurtidos. Vemos a chefs como Aarón Sánchez o incluso los invitados al show de Pan y Circo de Diego Luna (Amazon) explorando cada vez de manera más sorprendente el panorama de la cocina vegana. Háblanos de esto

-Existen muchas razones pro las cuales los chefs querrían enfocarse en los vegetales. En mi caso, mo comida siempre ha estado fuertemente enfocada en los vegetales porque expresan el paisaje donde yo cocino. Por ejemplo, en mi primer restaurante Laja —ubicado en el Valle de Guadalupe, Baja California— hemos cultivados nuestras hortalizas durante los pasados 20 años. Ostiones preparados por el chef Jair Téllez, servidos en cerámica de la artista Perla Valtierra —también participante en el evento— y acompañados por un cóctel hecho con tequila PATRÓN: Perla Valtierra Chef Jair Tellez Patron Credit: Cortesía PATRÓN ¿Qué tradiciones culinarias te inspiran?

-Existen tantas alrededor del mundo que es difícil hacer una lista. Sin embargo, diré que aquella comida que de alguna manera está conectada cultural e históricamente con la gastronomía mexicana, como la española o la del Medio Oriente, son las que me inspiran más. Los restaurantes alrededor del mundo quedaron profundamente afectados por la pandemia de covid-19. ¿Cómo les está yendo en MeroToro, México?

-Afortunadamente nos está yendo muy bien. Ciertamente fue algo sumamente inesperado y una experiencia difícil, pero creo que definitivamente aprendimos a ser mejores en nuestro quehacer [tras la crisis]". ¿Cuál es la meta al visitar Nueva York y presentar tus platos?

-La oportunidad de trabajar con PATRÓN y desarrollar un menú para residencia PATRÓN me ha permitido expandirme fuera de la Ciudad de México, lo cual siempre es divertido. Espero que residencia PATRÓN abra los ojos de los amantes de la gastronomía a aquellas historias de la cocina mexicana que aún esperan ser contadas y crear platillos para nuestros invitados que ellos típicamente no prueben fuera de México.

