Elaine King revela lo errores que cometen las familias con sus negocios ¡y cómo evitarlos! El nuevo libro Los 10 mandamientos de las familias empresarias, de la experta en finanzas Elaine King, va dedicado a las familias emprendedoras. Si tienes un negocio ¡no te lo puedes perder! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Bienvenidos a una nueva edición de nuestra sección de libros Book Corner! En esta ocasión te presentamos el libro Los 10 mandamientos de las familias empresarias de la especialista en finanzas Elaine King. King es una experta internacional en planificación patrimonial, autora y fundadora de Family and Money Matters™. Nacida en Perú pero radicada desde hace años en Miami FL, ha ayudado a cientos de familias por medio de cursos, charlas y su variedad libros a sortear las trampas del malgasto, las malas inversiones, etc. En este nuevo libro King nos habla de lo qué ocurre cuando el negocio en cuestión pertenece a una familia y ofrece una guía para que quienes llevan las riendas del mismo o piensen cambiar de mando no caigan en trampas que pueden, incluso, llevar a la empresa a la quiebra o el fracaso. Elaine King nuevo libro Credit: Cortesía/ Editorial Planeta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué hablar de las empresas familiares en estos momentos?

La economía en el mundo ha sufrido mucho con la pandemia, esta esta conformada por 70-90% de empresas familiares, y muchas no logran sobrevivir a la tercera generación, en mi experiencia es necesario empoderar a las siguientes generaciones, los jóvenes a que sean emprendedores dentro de la familia y darles facilidades para ser exitosos. Yo quisiera ver más jóvenes que emprenden dentro de la familia y que esa familia les brinde oportunidades individuales y ver la forma que se complemente con el negocio inicial. Es decir darles las alas para que vuelen pero que puedan regresar y que cuando regresen puedan sumar al patrimonio de la familia. Tú has dicho anteriormente que es mejor transferir valores que dinero, ¿por qué?

El dinero sin valores es finito, pero con una formación solida de valores y finanzas, el dinero puede crecer. El dinero es finito. Por otro lado, los valores [como] emprender, ser productivo, tener impacto en la comunidad, ser honesto, trascender, ese tipo de valores tú puedes usarlo y nunca se van a acabar. S importante que los valores que pasemos de generación sean positivos, a largo plazo. ¿Cuál es el 'mandamiento' financiero que nunca dejas de practicar y por qué?

Que tú emprendimiento tenga una razón de impacto en la comunidad. Yo particularmente diría que es el mandamiento de hacer del dinero una fuerza positiva en mundo. Ayudar, organizarse, poder generar [dinero] uno de los miedos más grandes de muchas personas es quedarse sin dinero. Si uno desde chico o como parte de la familia aprende a hacer dinero entonces no debía tener ese miedo. Creo que ese es el futuro del mundo: hacer dinero con impacto. ¿A la hora de abrir un negocio familiar, ¿cuál es el peor 'pecado' que cometemos?

No involucrar a la familia preguntándoles qué rol quisieran desempeñar, ya sea activo o pasivo y darle las herramientas, educación para prepararse. Y asumir que los hijos quieren ser parte del negocio. Si los involucran llevándolos a la oficina, a la fábrica, ellos van a poder observar la gota fría que uno suda como emprendedor para poder crecer y de ellos va a depender de si van a trascender ese negocio. Es importante que ellos aprendan a temprana edad a ser emprendedor. ¿De entre los mandamientos que toca el libro, ¿cuál debe seguir religiosamente la familia que está por iniciar su propio negocio?

Definir los roles por lo que el negocio necesita no por los miembros disponibles. Tener una visión común, un rol definido. Pueden ser consejeros, hacer el diseño del negocio, pueden ser subcontratados. No todos tienen que estar en la 'piscina' juntos. En estos momentos de tanta incertidumbre, ¿qué le aconsejarías a las familias para proteger sus finanzas?

La unión de la familia es lo más importantes. Dejar herramientas para que la familia sea más productiva. Es necesario hacer finanzas en familia, ahorrar en equipo, hacer el presupuesto juntos, contratar un planificador financiero certificado para que los ayude con alinear sus metas a sus finanzas. Las familias con las que yo he trabajado que han podido trascender en el tiempo con esas familias que han podido identificar esos súper poderes que cada uno tiene y poder complementarlos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Elaine King revela lo errores que cometen las familias con sus negocios ¡y cómo evitarlos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.