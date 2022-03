El secreto del éxito de Rashel Díaz: "Nunca olvidar de dónde vienes" Rashel Díaz, Gabriela Trujillo y Esperanza Teasdale compartieron sus secretos para lograr el éxito en el evento Poderosas Live 2022 Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Diaz en Poderosas Live 2022 Poderosas Live 2022 | Credit: Ciro Gutierres/@ciroinfocus Si alguien saber cómo lograr el éxito, esa es Rashel Díaz, justo por esa razón, la cubana participó en nuestro evento Poderosas Live 2022 y junto a Gabriela Trujillo y Esperanza Teasdale compartió todos sus secretos para lograr las metas. "Mi madre me inspiró, dijo la periodista que recordó los sacrificios que enfrentó junto a su familia para llegar hasta el lugar en donde se encuentra ahora. "Es importante nunca olvidar de dónde venimos". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Rashel Diaz en el evento Poderoas Live 2022 Rashel Diaz en el evento Poderoas Live 2022 | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Durante el evento que se llevó a cabo en el James L. Knight Center, Díaz se mostró orgullosa or su decisión de dejar los reflectores para convertirse en empresaria en MONAT, Mujeres 360, proyectos que han cambiado su vida por completo. "Siempre aconsejo a mis hijos que hagan lo que quieren", dijo. "Que sigan sus deseos y que sean humildes".

