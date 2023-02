Exclusiva: El doctor Juan Rivera habla sobre su libro Santo remedio: entalla, "Hay que seguir llevando el mensaje" Sin quitar el dedo del renglón el reconocido cardiólogo regresa con un nuevo sistema para estabilizar el peso y rebajar de acuerdo con el estilo de vida de cada lector, ¡aquí la entrevista! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primavera y los meses previos a la temporada de bikinis y trajes de baño es perfecta para comenzar una nueva rutina y trabajar en esa figura que queremos tener. Métodos para lograrlo existen por montones, pero uno que está llamando poderosamente la atención es que el propone el doctor Juan Rivera en su libro Santo Remedio: entalla (Aguilar); El libro aparece después del éxito de la serie de libros Santo Remedio del internista con estudios en la prestigiada universidad Johns Hopkins, siendo uno de ellos Santo Remedio para mujeres. En esta nueva publicación el cardiólogo puertorriqueño y corresponsal de salud de Univision trabajó con la nutricionista Sabrina Hernández-Cano para crear un programa de alimentación de tres fases que con el fin de ayudar a los lectores a tomar el control de su salud. "Como médico y cardiólogo yo les puedo decir que hay diferentes maneras en las que la gente puede llegar a perder peso de manera saludable", asegura el galeno boricua al hablar en exclusiva con Book Corner de People en Español. "Hay personas que pueden llevar una dieta intermitente baja en carbohidratos; mediterránea, venaga; paleo [y] si se hace de una manera adecuada la persona puede ser exitosa lo que hay que hacer es ver cual es el estilo de vida que se asocia más a esa persona". Dr Juan Rivera Santo Remedio Entalla Credit: Cortesía: Penguin Random House Mira la entrevista completa con el doctor Juan Rivera con Book Corner y People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

