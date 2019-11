Dos cosas imprescindibles para mantener tu cerebro joven Aunque no podemos detener el tiempo, dos cosas muy sencillas ayudarán a que tu cerebro se mantenga sano. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre se ha dicho lo importante que es el ejercicio físico para la salud del cuerpo. Ahora resulta que si quieres mantener joven tu cerebro, es igual de importante según los expertos: "Sabemos que la gente que hace ejercicio físico protege su cerebro de modo significativo en cuanto al envejecimiento, al Alzheimer y los problemas de demencia", asegura el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Doctor José Miguel Lainez. Image zoom Idalis Velazquez El hecho de envejecer llega para todos, ¿lo bueno? ¡Que significa que estás vivo! Y aunque es cierto que es un proceso en el que toda tu naturaleza se ve afectada, incluso tu cerebro. Un estilo de vida sano ayudará a conservarlo mejor. "El cerebro también va perdiendo masa cerebral con el paso de los años y aunque evitarlo al 100 por ciento es imposible, se pueden hacer muchas cosas para hacer que esto suceda lo más tarde posible con las menores consecuencias". Image zoom ALASTAIR GRANT/AFP/Getty Images Es muy importante cuidar la salud vascular y el ejercicio es fundamental para ello. "Hay que tener claro es que el cerebro es un órgano muy irrigado y es muy sensible a la falta de riego". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro detalle fundamental: mantener la actividad intelectual. "No está claro que podamos modificar el número de neuronas pero sí es evidente que podemos modificar las conexiones y cuantas más actividades intelectuales realicemos, con formación, con estudio, cuanto antes, mejor". El doctor Lainez recomienda entrenarse intelectualmente desde la infancia hasta la adolescencia, sin olvidar la edad adulta. "En todos los momentos se es capaz de potenciar la actividad intelectual, pero cuanto antes mejor". Advertisement

