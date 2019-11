El doctor Ilan Shapiro habla de los beneficios de la leche para la salud El doctor Ilan Shapiro habla en exclusiva con People en Español sobre los beneficios de la leche para la salud y cómo incorporarla a nuestra nutrición diaria By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El doctor Ilan Shapiro habló en exclusiva con People en Español sobre los beneficios de la leche. “Como pediatra y sobre todo como papá, queremos lo mejor para nuestros hijos. Vivimos una vida tan ajetreada que encontrar el balance entre la parte de la nutrición, el ejercicio y dormir con nuestros hijos es muy importante”, reconoce. “A veces nosotros como padres empezamos a descuidar eso y se nos olvida”. Una excelente herramienta es la leche, asegura el experto en nutrición. “En Estados Unidos 1 de cada 2 niños de 9 años de edad no tienen los nutrientes esenciales que necesitan para crecer. Nos está faltando calcio, vitamina D y potasio en la rutina diaria”, recalca Shapiro. “Esto no es un problema pequeño. Si no le damos la nutrición adecuada a nuestros hijos no van a crecer como deben de crecer”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Shutterstock Shapiro también dio sus consejos sobre el consumo diario de leche. “Antes de los 12 meses lo que más recomendamos como pediatras es la leche materna. A partir del primer y segundo año de vida recomendamos la leche entera, eso ayuda a que el cerebro se desarrolle. De los 2 a 4 años se recomienda 2.5 porciones diarias, cada porción son 8 onzas. A partir de eso, se aumenta a tres porciones como adultos. Se recomienda tomar la leche en el desayuno, el almuerzo y la cena, seguido por un vaso de agua, es parte de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría.” Image zoom Si el niño es alérgico a la lactosa se le puede dar leche deslactosada, lo cual mantiene los ingredientes nutritivos necesarios. “Está la leche orgánica que es de alta calidad”, añade el médico. También recomienda a veces variar y darle leche con sabor a chocolate o vainilla a los niños, o batidos, para facilitar que se la tomen. Darle leche a los niños en vez de bebidas altas en calorías como refrescos puede ayudar a prevenir la obesidad, enfatiza el pediatra. “Cuando vamos creciendo las necesidades calóricas van cambiando y como adultos también podemos usar la leche descremada como una opción para nuestra vida diaria”, dice. “También se puede añadir avena y canela a la leche para darle un sabor delicioso, o comer platillos como unas enchiladas con un producto lácteo como la crema”, recomienda Shapiro. La leche también es importante para los adultos y las personas de la tercera edad. “Si nosotros no le damos suficiente calcio a nuestro cuerpo estamos en riesgo de tener osteoporosis, que hace que nuestros huesos se vuelvan más frágiles y se puedan romper”, concluye el médico. Advertisement EDIT POST

