Disney World ofrecerá opciones veganas en sus menús de comida Un gráfico de una hoja verde acompañará estos alimentos en los menús para que los visitantes puedan identificar fácilmente qué opciones son para ellos. El veganismo ya no es solo una tendencia, el comer tener una dieta saludable a base de vegetales y proteínas saludables se ha convertido una prioridad para varios establecimientos a nivel internacional. La corporación más reciente al unirse a la lista de aquellas que han veganizado el menú de comida para sus visitantes ha sido Walt Disney World. Disney Parks anunció en una publicación de blog el martes que comenzará a ofrecer cientos de opciones basadas en plantas para sus clientes en todos sus restaurantes principales de servicio rápido y de mesa. Un gráfico de una hoja verde acompañará estos alimentos en los menús para que los visitantes puedan identificar fácilmente qué opciones son para ellos. A partir del 1 de octubre, las nuevas opciones del menú debutan en las sitios de servicio de comidas rápidas de Walt Disney World y en primavera del 2020, las opciones veganas debutarán en los parque de Disneyland. Image zoom Paul Hiffmeyer/Disneyland Resort via Getty Images A continuación, algunos de los ítems del menú: Tazón de tofu frito crujiente condimentado con chile en Satu'li Canteen (Disney's Animal Kingdom)

Ensalada de fideos Shiriki en Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen (Magic Kingdom)

Empanadas asiáticas al vapor en Le Cellier (Epcot) Estos platos están compuestos de ingredientes a base de plantas como vegetales, frutas, granos, nueces, semillas y legumbres, y excluyen la carne de animales, lácteos, huevos y miel, expresó Thomas Smith, el director de contenido editorial de Disney Parks, explicó en la publicación del blog. El nuevo cambio se debe a los resultados de encuestas realizadas por Nielsen en la que se reveló que el 39% de estadounidenses está tratando activamente de comer más alimentos de origen vegetal. ¡Vaya regalo que recibirás la próxima vez que visites a Mickey Mouse!

