Día de Apreciación del Gato Negro, ¿de dónde salió la superstición en contra de estos animalitos? ¡Mira cómo los impacta la mala reputación y qué puedes hacer por ellos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amber Credit: Best Friends Animal Society El 17 de agosto se celebra el Día de apreciación del gato negro. Debido al color de su pelaje y a supersticiones que abundan en múltiples países, estas mascotas sufren rechazo y abandono. Según fuentes los gatos negros a menudo son ignorados a la hora de elegir una nueva mascota en los albergues y centros de rescate de animales. "No es seguro de la razón del porque los gatos negros tienen mala reputación, pero los gatos negros no son adoptados tan fácilmente por varios estigmas", aseguran al People en Español voceros de la asociación Best Friends Animal Society. "Queremos mostrarle a todo aquel en busca de un mejor amigo que los gatos negros son hermosos por dentro y por fuera". Algunos atribuyen mala suerte o malos augurios al hecho de cruzar su camino con un gato negro. ¿De dónde salió esta superstición? "Lamentablemente esto es un problema que vemos en muchos albergues y en diferentes culturas. No hay respuesta definitiva del porque tienen muy mala reputación", asegura dicha fuente. "Algunos adoptantes culpan a la superstición, temen a que un gato negro les traiga mala suerte. El miedo de los gatos negros se remonta a la era medieval cuando un animal negro como los pájaros y los cuervos aveces significaban la muerte, pero esto no es cierto. La realidad es que los gatos negros son bastante inteligentes y no deberían sufrir por estas creencias". ¿Cómo podemos ayudar a estos animalitos para que no sufran abandono y rechazo? La respuesta es simple: adoptar un gatito negro. "Al adoptar una mascota no solo salvas una vida pero dos". black cat Credit: Best Friends Animal Society SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una teoría es que, durante la Edad Media, la gente creía que los gatos negros eran brujas que cambiaban de forma y, a partir de entonces, se los consideraba entidades malvadas, traviesas o desafortunadas", se explica. "Aunque en estos días ya nadie cree realmente que los gatos negros son brujas o demonios disfrazados, a veces se ven como signos de mala suerte". Curiosamente, en otras culturas, un gato negro significa significa prosperidad o romance. "En la mitología celta se creía que las hadas podían adoptar la forma de gatos negros, por lo que su llegada a una casa o pueblo se consideraba como señal de buena suerte".

