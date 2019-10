Derbez: Su health coach sale en defensa del actor y su polémico video La experta nutricionista mexicana y health coach de numerosos famosos, Alida López, no sólo apoya a Eugenio Derbez, también nos explica el porqué de la validez de este controvertido mensaje contra el consumo de la leche. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eugenio Derbez lanzó esta semana una campaña en contra del consumo de los lácteos que creó gran polémica en las redes… El actor mexicano que triunfa en Hollywood afirma en su video que la leche no es buena para el consumo humano: “¿Leche? No, gracias”, afirma con rotundidad. Image zoom IG/Eugenio Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No sólo muchos de sus fans se molestaron, hasta el Presidente de la Comisión de Ganadería en México arremetió contra el actor e incluso se ha creado una plataforma on-line de protesta para que el video se retire porque dicen que difama a la industria lechera. Image zoom En cambio, hablamos con la famosa nutricionista y health coach Alida López, esposa del conductor Gino del Corte. Muy al contrario, ella nos hizo estas declaraciones en exclusiva: “Ya es hora por fin de que alguien con el peso y el poder de comunicación de Eugenio difunda este tipo de mensajes educativos”. Image zoom Alida asesora acerca de salud y alimentación a muchas celebridades como Omar y Lucy Chaparro, Jesús Moré, etc. Foto cortesía de Alida López Cortesía Alida López Le preguntamos a esta experta nutricionista, quien también asesora a otros famosos como Omar Chaparro, Jesús Moré y muchos más, si en su opinión la leche es verdaderamente tan nociva como la pintan ahora… “Empeoró realmente desde la industrialización. El hecho de que la leche sea pasteurizada, aunque elimina posibles contaminantes y enfermedades que podrían estar en la vaca, hace que ésta pierda sus enzimas, dando lugar a intolerancias a la lactosa, además de lastimar sus nutrientes y proteínas menos absorbibles”. Image zoom Getty Images Nos preguntamos entonces, ¿por qué otros nutriólogos recomiendan que la leche es buena, especialmente durante la infancia? “Porque no es común ver a las mamás amamantando a los niños hasta la edad de dos años, -nos dice Alida-. Además hay mujeres que no producen suficiente leche y el sustituto más común a la mano sería la leche de vaca, porque en definitiva las leches de semillas o granos o soya no son la mejor opción en esa época de la vida. Así que es utilizada como un sustituto, pero está dejando efectos secundarios”. Image zoom Getty Images “Otra opción mucho mejor sería la leche de cabra sin pasteurizar, porque es la más parecida a la leche humana, aunque entiendo que no es fácil encontrarla y revisar si la cabra goza de perfecta salud para poder dársela al bebé. En algunos lugares existen mamás que donan leche para que los bebés de otras mujeres se puedan alimentar… Esa sería la opción ideal. Aún así, debemos preparar el cuerpo antes de embarazarnos y proveer nutrientes significativos para producir leche, pero es algo que tampoco se acostumbra y algunas madres les toma por sorpresa salir embarazadas”. Image zoom Y en eso sí coinciden todos los expertos, nada como la leche materna para que tú bebé crezca sano y feliz. “El contenido de proteína de la leche materna es alrededor del 5% y eso hace crecer perfectamente al ser humano. Es la etapa en la que dobla su tamaño a mayor velocidad, más que en ningún otro momento en la vida. Más cantidad de proteína que esa es inadecuado y produce reflujo, flemas, infecciones de oído y alergias, que se han incrementado notablemente en bebés hasta el punto de aceptarlo y verlo como algo normal sin buscar la causa de ello”. Y para finalizar, Alida sentencia: “Alimentarnos con leche de vaca no es lo ideal, ni desde el punto de vista de la salud, ni ecológico, ni ético”. Y tú, ¿qué opinas al respecto? Advertisement EDIT POST

