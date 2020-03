Dayanara Torres nos da 5 tips para enfrentar mejor una enfermedad La Miss Universo que padece melanoma y acaba de terminar su tratamiento, nos da los mejores consejos para superar con alegría un mal diagnóstico. ¡No te los puedes perder! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La vida de la bellísima Dayanara Torres ha sido una montaña rusa de emociones y no importa lo que la vida le plante frente a ella, la Miss Universo de impactantes ojos siempre sale victoriosa. ¿Su última batalla? Una dura lucha contra el cáncer de piel. Un melanoma en stage 3 que sin una visita a tiempo a su doctor podría haberle costado la vida. Después de terminar por fin sus pesados tratamientos, le preguntamos a Dayanara Torres cómo fue que hizo para, durante todos estos meses, seguir sonriendo, no dejar de trabajar y encima poner constantemente una luz sobre su enfermedad para que nadie deje sin revisar su piel tan pronto encuentre alguna anomalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos fueron los 5 tips que esta puertorriqueña universal quiso recalcar a la hora de enfrentar cualquier diagnóstico difícil, para salir victorioso frente a la enfermedad. 1. Rendirse no es una opción. En mi caso, el estímulo más fuerte para salir adelante fue pensar en mis hijos. Para ello, nunca le permití a la depresión o a la duda entrar en mi mente. Tenía que luchar por ellos sí o sí. Image zoom 2. Buscar los mejores médicos a tu alcance. Si enfrentas una enfermedad, habla con personas que lo hayan padecido antes, pregunta a tu alrededor, consulta con diferentes médicos, busca una segunda o tercera opinión. Infórmate y actúa rápido. Image zoom 3. Rodéate del amor de los tuyos. Es el momento de dejarse querer. No te sientas culpable de pedir ayuda, acepta con humildad que no puedes hacerlo todo y déjate apapachar por la familia y los amigos. En mi caso, el apoyo de mi hermana y el calor de mi mamá fueron mis mayores bendiciones. Mi mamá se mudó conmigo para estar pendiente de todo y cuidarme como solo las mamás sabemos hacerlo. Image zoom 4. ¡Ríete mucho! La comedia es la mejor terapia. Busca música que te levante el espíritu, ve películas de comedia, lee para distraer tu mente, todo lo que te ponga de buen humor y te saque de la nube tendrá un impacto súper positivo en tu mente y por lo tanto también en tu salud. Image zoom 5. Busca el lado positivo de las cosas. En los momentos bajos, que seguro los tendrás, mantente positivo desde el agradecimiento. Cada pequeño detalle es una bendición y las enfermedades te descubren una nueva apreciación por la vida… Todo lo valoras con otra dimensión, mucho más desde luego, y aunque ahora no lo creas, tu enfermedad te está trayendo muchas bendiciones. En mi caso, mi enfermedad me trajo muchas ganas de vivir y el reecontrarme con el amor incondicional de mis amigos y mi familia, algo que tantas veces se nos olvida y, como dicen en inglés, we take it for granted. ¡Gracias Dayanara! Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos tu pronta y definitiva recuperación. ¡Mucha fuerza! Advertisement

