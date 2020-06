¿Te sientes triste y derrotado? Estas palabras de Daniel Habif seguro pueden ayudarte El motivador mexicano Daniel Habif da algunos consejos para sobrepasar diversas crisis. Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin querer ser insensible, Daniel Habif apuesta por no caer en la desazón y aconseja sacar lecciones del momento crítico que vivimos. “¿Por qué queremos salir de este problema si aún no hemos aprendido lo que nos quiere enseñar? Este virus es un problema individual, es una pandemia mundial, pero nos está hablando de forma particular, te está hablando a ti de una forma, a mí de una forma", dice el motivador de 36 años, quien todas las mañanas medita, lee la Biblia y sigue trabajando en una oficina cerca de su hogar. "Nos está confrontando con nosotros mismos [en] ese lugar donde no tenemos escapatoria y en donde nadie nos puede defender de nuestros propios miedos, temores. [Esta crisis] nos está confrontando con nuestros miedos”. Image zoom mezcalent Según Habif, al enfrentar los temores se logrará salir avante. “Calma, fuerza mundo", dice. "Salgamos de aquí sabios, no urgidos. Todo sucede para bien si bien lo tomamos”. Claro que una actitud positiva no lo es todo. “Necesitamos soñadores para volver a levantar nuestras patrias, necesitamos jóvenes y personas adultas que sueñen, son los sueños los que nos mantienen entusiasmados”, sostiene el mexicano, que también hace un llamado a quienes están enfadados por la realidad que viven. “En el momento que aceptas que estás resentido, le quitas el candado a la cárcel que te mantiene atado a la miseria mental o emocional”, observa. “Cuando haces responsable a las circunstancias de tu vida, entonces [les] permites que tomen control absoluto de quien eres”.

¿Te sientes triste y derrotado? Estas palabras de Daniel Habif seguro pueden ayudarte

