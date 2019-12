¿Cuánto aguanta la comida fresca después de Thanksgiving? Recomendaciones para conservar los famosos leftovers del día de Acción de Gracias. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Termina el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias y en infinidad de casas quedan restos de deliciosa comida que no llegaron a consumirse… ¿Qué es lo más prudente que podemos hacer con los famosos leftovers si no queremos deshacernos de ellos? ¿Cuánto tiempo aguantan sin estropearse o cuál es su fecha de caducidad? Image zoom De acuerdo con el Departamento de Salud de Estados Unidos, éstas son las medidas aproximadas que los restos de Thanksgiving aguantarán refrigerados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Pavo: Aguanta hasta 4 días en el refri y 4 meses en el congelador; después de cuatro meses tiende a secarse y perder sabor. La mejor forma de conservarlo es cortarlo en pequeños pedazos y guardarlos en pequeños envases. La misma cantidad de tiempo funciona para el delicioso gravy. Image zoom Getty Images Salsa casera de arándanos: No se recomienda congelarla. Aguanta en el refrigerador entre una semana y diez días. Salsa de arándanos enlatada: Mantener en el refri después de abierta. Aguanta entre una y dos semanas. No se recomienda congelarla. Image zoom Arx0nt/iStock/Getty Images Papas y papas dulces o batata: Cuatro días en el refri y hasta dos meses en el congelador. Relleno o stuffing: Hasta cuatro días en el refri y de dos a tres meses en el congelador. Image zoom Getty Pies o pasteles: Los pasteles de fruta aguantan a temperatura ambiente dos días, según algunos chefs. Ligeramente tapados y en el refri, un par de días más. El crust o la base fresca, sin haber sido cocinada, puede estar dos meses en el congelador, mientras que si la base está horneado aguantará hasta cuatro meses. Image zoom Sofía Vergara/Instagram Conviene poner los leftovers en el refri no más tarde de dos horas después de terminar de cenar a 40 grados Fahrenheit o más frío. El recalentado debe hacerse siempre a 165 grados Fahrenheit. Advertisement

