¿Cuántas veces a la semana tienes que tener sexo según tu edad? ¿Será normal querer tener sexo 7 veces a la semana? ¿Cambia el apetito sexual según la edad? Esto es lo que averiguamos y aquí te lo contamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Querer sexo todos los días, llevar una doble vida, sufrir de insomnio, ansiedad, depresión e irritabilidad por no mantener relaciones sexuales con tu chico son algunas de las señales que consideran los expertos que te convierten popularmente en una adicta al sexo. Ahora bien, si estás clara de que NO lo eres, ya te habrás preguntado ¿cuántas veces a la semana debo tener sexo si soy una mujer de 20, 30 o 40 años? Los expertos en Sexo, Reproducción y Género del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana aseguran que la edad influye en gran medida en el apetito sexual y la necesidad de contacto físico, la cual disminuye con los años. Si te pones a analizar esta hipótesis, caerás en razón de que es verídica porque si ahora mismo estás en el tercer piso, notarás que las ganas y la euforia con la que tenías sexo a los 20 han disminuido considerablemente. ¿Será porque era algo nuevo? ¿Cuántas veces a la semana debo tener sexo si tengo 20 años? A los 20 todo es nuevo y las hormonas aún andan medio locas. A esta edad experimentar debajo de las sábanas es parte de tu diario vivir. La frecuencia con la que debes relajarte en la cama, bajo la ducha, en la piscina o hasta sobre la mesa es de 2.4 veces por semana; es decir, 112 veces al año, según esta universidad estadounidense. Y cómo desperdiciar dicha propuesta si incluso el sexo es bueno para el corazón, adelgaza, reduce la sequedad vaginal y hasta duermes como un "bebé". ¡Es una maravilla! Pareja feliz en la cama Pareja feliz en la cama | Credit: Getty Images ¿Cuántas veces a la semana debo tener sexo si tengo 30 años? Llegada a esta edad, te sobra la experiencia. Ya sabes perfectamente si los besos en el cuello, las caricias en los senos y el sexo oral te hacen o no llegar al orgasmo. ¡Punto para ti! Para tu chico no será territorio desconocido y si por razones de la vida aún no ha llegado tu media naranja o cambias de pareja, sabrás ser su guía sexual perfecta. Ahora bien, el Instituto Kinsey considera que si tienes 30 años, en promedio tienes que tener sexo 1.7 veces por semana; es decir, 86 relaciones al año. Ya quedará a tu criterio dividir tus encuentros sexuales, lo que sí tienes que tomar en cuenta es que uno de los mejores días para hacer el amor es el jueves. Resulta que el tener que esperar que llegue este día a la semana hará que aumente tu deseo sexual, vives más porque además de que la intimidad sexual es sumamente entretenida —por algo la llaman el mejor deporte del mundo—, tiene la capacidad de reducir el estrés, potenciar tu autoestima y hasta hacerte bajar de peso. Además, la revista científica Psychoneuroendocrinology publicó que cuando te esmeras por mantener tu vida sexual activa, los telómetros —que son unas estructuras que se sitúan en los extremos de los cromosomas— evitan que las células envejezcan. ¿Cuántas veces a la semana debo tener sexo si tengo más de 40 años? ¡Buena pregunta! En promedio, 1.4 veces por semana; es decir, 69 veces al año. Si eres una mujer madura y comprometida, la ventaja que tienes es que disfrutas más del sexo, esto porque te conoces a ti misma y a tu pareja, aunque no hagas el amor frecuentemente. Tampoco te desesperes por llegar al número idóneo, recuerda que la cantidad no es sinónimo de calidad. Ya para finalizar… te decimos que un estudio en Estados Unidos consideró que tener sexo 1 vez a la semana es suficiente. ¿Estarías de acuerdo en seguir su hipótesis? ¿Serías feliz?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cuántas veces a la semana tienes que tener sexo según tu edad?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.