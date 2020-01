Una aspirina diaria: cuando sí, cuando no Dr. Juan aclara si es bueno tomar aspirinas By Dr. Juan J. Rivera ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante muchos años, un porcentaje significativo de la población mayor de 50 años ha tenido la percepción de que tomar una aspirinita al día es favorable para la salud cardiovascular. Después de todo es un medicamento para el que no se necesita receta: ¿cuán peligroso puede ser? Con ese pensamiento en mente, millones de personas toman a diario una aspirina de bebé —de 81 miligramos— con la esperanza de que les brinde una vida más longeva. Sin embargo, estudios recientes ponen en tela de juicio esta popular práctica. Image zoom Para evitar confusiones es importante especificar lo siguiente: si has sufrido un ataque de corazón, un derrame cerebral, te han practicado una cirugía de bypass o te han puesto un stent, hay evidencia plena que demuestra que en tu caso una aspirina de 81 miligramos al día reduce los problemas cardiovasculares y es un beneficio mucho mayor que cualquier tipo de riesgo asociado al uso de este medicamento. Ahora, si no tienes ese historial médico, su consumo podría generar más daños que beneficios. Image zoom Un estudio reciente publicado en la revista especializada JAMA sobre el uso de la aspirina en pacientes sin un historial cardíaco concluye lo siguiente: aunque el uso de aspirina se asocia a una reducción del 11 por ciento del riesgo cardiovascular, también se asocia a un aumento del 43 por ciento de posibilidad de sufrir un sangrado significativo como efecto secundario. O sea, en pacientes sin un historial cardiovascular, el riesgo de tomar aspirina es mayor que el beneficio. El sangrado podría ser gastrointestinal o incluso cerebral. Es importante que tengas una conversación detallada con tu doctor sobre si eres candidato a tomar aspirina. El simple hecho de que sea un medicamento que se compra sin receta no es sinónimo de que sea bueno para tu salud. Advertisement

