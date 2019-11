¿Cuándo es el Black Friday 2019? ¡Te tenemos toda la información! Te contamos todo acerca de este festín para el consumidor, incluyendo consejos imprescindibles para que tu día de compras sea lo más eficiente posible. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ya está aquí un año más el black Friday! ¿Listos para la emocionante locura del viernes negro? Te tenemos los mejores consejos para aprovechar al máximo este verdadero festín para los consumidores que se celebra el próximo día 29 de noviembre. Image zoom Getty Images Haz una lista de las cosas que verdaderamente necesitas antes de ir, para no distraerte con otras ofertas que te entren por los ojos y gastes más de la cuenta. ¡Ponte un tope de presupuesto para que no caigas en tentaciones innecesarias! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images Haz una búsqueda online de las tiendas que quieras visitar, ya que muchas avisan de los descuentos con antelación. Image zoom Getty Images ¡Madruga! Las mejores ofertas en descuentos de productos vuelan, así que ármate de paciencia con las filas y asegúrate de llegar temprano. Image zoom Getty Images La práctica del pistoletazo de salida para las compras de Navidad comienza al día siguiente de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, cuando más gente está de vacaciones y pueden comprar a gusto. Image zoom Getty Images Esta costumbre del black Friday que comenzó en los Estados Unidos se extendió por el mundo a través de los años. Al viernes le llaman "negro" porque permite a los vendedores pasar de los números rojos (pérdidas) a los negros (ganancias) ya que es un día en el que las ventas se multiplican por doquier en las que tanto los vendedores como los compradores pueden salir muy beneficiados. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Cuándo es el Black Friday 2019? ¡Te tenemos toda la información!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.