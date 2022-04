Cristan Carabias habla en exclusiva sobre su cambio de imagen: "Se me sale una [que otra] lagrimita" Cristan Carabias, el hijo de Ximena Duque y Christian Carabias habla en exclusiva sobre su entrenamiento para ser fisicoculturista Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cambio de imagen de Cristan Carabias, hijo de Ximena Duque y el actor Christian Carabias sin duda ha dejado a todos con la boca abierta a todos. "Llevo entrenando desde hace rato, empecé con mi papá hace cinco años y empecé a levantar pesas porque jugaba basquetbol y las pesas me daban más fuerza", explica el joven de 17 años, quien tras la pandemia entrenaba en el jardín de la casa de su mamá en Miami, Florida. "Empecé a darle [al ejercicio] y me enamoré más, uno tiene el control de su cuerpo y uno puede cambiar su estado físico, si haces la dieta". Cristan Carabias Cristan Carabias | Credit: IG/Cristan Carabias ¿Cómo fue que logró el enfoque? "Mis papás [han sido mi ejemplo]", dice Carabias. "Desde que me acuerdo mi papá siempre ha ido al gimnasio, o bailando, practicando para las giras. Mis padres siempre han hecho muy buen trabajo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tan enamorado está del fisicoluturismo, que el joven participará en una competencia profesional el próximo 21 de mayo. "Ha sido difícil, cada vez que hago mi [ejercicio] cardiovascular, pienso en los sacrificios que he hecho, amigos me invitan a salir [y] no puedo hacerlo porque voy a competir y se me sale una [que otra] lagrimita, lo difícil es la parte mental y emocional", confiesa Carabias, quien sigue una dieta muy estricta y quien en un futuro no descarta seguir los pasos de sus padres. "La actuación me llama la atención, en música no soy tan bueno cantante, ahora estoy muy enfocado en el bodybuilding pero si en un momento se presenta la oportunidad lo haría".

