Estos son los productos que algunos empleados de Costco nunca comprarían A la hora de elegir, los conocedores aseguran que algunos de los productos de los almacenes Costco son sumamente convenientes… y otros no tanto. ¡Mira la lista! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los almacenes Costco gozan de una enorme popularidad en Estados Unidos y en muchos de los países donde se ubican sus 782 bodegas de venta a gran volumen. Ya sea productos de marca o de su popular línea Kirkland —que incluye desde ropa hasta bebidas alcohólicas— sus miembros renuevan la membresía anual para tener acceso exclusivo a dichos artículos. Pero como dice el dicho: "más sabe el diablo por viejo, que por diablo". En definitiva, quienes saben más de lo que se debe o no adquirir en Costco son sus empleados. Entonces ¿qué artículos se deben comprar y qué otros deben quedar fuera de nuestro carrito de compras? Las opiniones varían, pero básicamente la lista sería la siguiente: El detergente líquido de Kirkland de 1.51 galones. De acuerdo al sitio Betterbe, por increíble que parezca el detergente para lavar ropa tiene fecha de caducidad y esta expira a los seis meses de abierta la enorme botella. Así que si no generas suficiente ropa sucia como para gastarlo en menos de ese plazo, mejor no lo adquieras.

Las mesas con torres de libros para niños, bestsellers y demás publicaciones literarias son sumamente atractivas y ofrecen los títulos más recientes, pero según los consultados, los precios no son tan competitivos como serían los de sitios especializados como amazon.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comprar grandes latas de café molido sonaría como una buena idea, especialmente porque las cafeteras eléctricas consumen enormes cantidades del mismo. Sin embargo, quienes saben del tema aseguran que una vez abierto el recipiente y al entrar el café en contacto con el aire este pierde su aroma y potencia. ¿La solución? comprar paquetes más pequeños o café en grano.

Los tarros de mayonesa de 64 onzas. Muchos los encuentran casi imposible de consumir antes de que el aderezo expire, pues está hecho con huevo.

La cerveza light Kirkland. Algunos han asegurado que sabía a "orines", según informa el mencionado Betterbe. Quizá por ello el producto ya fue retirado de Costco, como informó FOX News.

Estos son los productos que algunos empleados de Costco nunca comprarían

