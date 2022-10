9 cosas que hace un hombre que te amará por siempre Agradable, detallista, con sentido del humor, con carácter firme y generoso, esas son algunas de las características que todas las mujeres buscan en el llamado "hombre perfecto" o mejor aun, en ese que te amará para siempre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de buscar pareja se trata, influyen específicamente dos cosas: su apariencia física y su personalidad. Para ti no es un secreto que la mayoría de las mujeres —para no decir que todas— se sienten atraídas por un hombre de complexión normal; es decir, con una altura y un peso proporcionados, nada de mucho músculo, pero tampoco extrema delgadez. ¡Todo tiene su límite! Obviamente que todo entra por la vista, pero luego de analizar su apariencia física, para nosotras es mucho más importante el comportamiento que tiene con nosotras. Si el hombre con el que sales o tienes una relación de pareja desde hace varios meses suele hacer estas cosas, ponte muy feliz porque él te amará para siempre. 1.Nunca te obliga a hacer cosas que no quieres Un hombre que es capaz de respetar tu tiempo, tus decisiones y no te obliga a hacer algo que no quieres, convéncete de que es una persona que te amará por toda tu vida. Él entiende que tú y él son personas completamente distintas, por lo que no pretende que actúes como él lo haría. 2. Te escucha atentamente Es tan maravilloso toparte con un hombre que nunca cambiará su sentimiento de amor por ti porque es del tipo de hombres que le ponen atención a cada detalle, lo analizan y luego te dan su opinión o hasta te aconsejan sobre cómo proceder para tomar la mejor decisión. Uno que no te ama de verdad simplemente notas que cuando le hablas está en cualquier otro lugar, menos contigo. Pareja latina feliz Pareja latina feliz | Credit: Getty Images 3. No te frena Cuando un hombre te ama de verdad, te deja volar libre, no te pone obstáculos ni mucho menos pretende frenar tus sueños y metas. Lo hace porque quiere verte feliz y está seguro de que algún día regresarás a su lado. No es capaz de decirte frases como: "Si te vas, todo se acaba", "si prefieres irte a buscar tu sueño, es porque no me amas"… Si lo hace, es momento de dejarlo ir y que no te remuerda la consciencia porque el chico que te ama querrá siempre la felicidad para ti y evidentemente ahora mismo no la has alcanzado. 4. Te cuida Para él implica meterse a la cocina para preparar tu desayuno y sorprenderte en la cama o hasta quedarse contigo cuando tienes gripa. Incluso, cederte el platillo que pidió durante una salida a cenar y que deseas más que él. Esos detalles que enamoran y que te convencen de que estás con el hombre correcto. 5. Te recuerda lo mucho que te extraña No se trata de que lo haga todos los días y que se torne cansado, sino que su forma de recordar lo mucho que disfruta estar a tu lado es sorprendiéndote con un mensaje de texto en plena reunión de la oficina con: "Espero que te vaya bien, te extraño", "me encanta pensar en ti, quiero tenerte cerca"… 6. No le avergüenza demostrar su amor en público El contacto físico o el expresarte que te ama trasciende lo sexual. Lo sabes porque sin motivo alguno te besa, te abraza o te guiña un ojo en público sin pena alguna. 7. Piensa en ti durante el día Y cuando lo hace, ha reconocido que su semblante cambia totalmente. ¡Sonríe! 8. Siempre está disponible para ayudarte Cuando amas a alguien no solamente lo haces en las buenas, sino también en las malas. Tuve una amiga que me confesó que en una de sus crisis económicas más complicadas su novio y ahora esposo era quien pagaba sus cuentas, compraba el mercado y la invitaba a cenar siempre que podía, con tal de que se olvidara por algún rato de su mala racha. 9. No pretende cambiarte, te ama tal y como eres Para él no existe mejor forma de demostrarte que te ama que respetando tu forma de ser, tus defectos y virtudes. Te ama por la mujer que conoció y no por tu pasado.

