5 cosas que hace un hombre durante el sexo cuando sí está enamorado Aprende a identificar esas señales que te dicen que él te ama, porque solo un hombre enamorado se comporta así mientras te hace el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es lo mismo tener sexo que hacer el amor! Cuando tienes relaciones sexuales para satisfacer tus necesidades sin implicar al corazón, este tipo de encuentros son espontáneos, puede que él no sea ni tu novio, ni siquiera te gusta su personalidad, es meramente un impulso de hormonas. Totalmente distinto a lo que ocurre cuando involucras tu corazón. Hacer el amor incluye orgasmos mutuos, abrazos y caricias seguidas. En resumen, encontrar un hombre que te ame es como ganarte la lotería. El psicólogo y director ejecutivo de National Philosophical Counseling Association (NPCA), Elliot D. Cohen, explica la diferencia de ambos panoramas: Hacer el amor "implica tener relaciones sexuales con sentimiento" (aquí sí se involucran nuestras emociones), pero tener sexo "no siempre es un acto de amor". Pareja riendo en la cama Pareja riendo en la cama | Credit: Getty Images Obviamente que el comportamiento que él tiene debajo de las sábanas dice mucho de su sentimiento hacia ti. Aprende a identificar esas señales que te dicen que él te ama, porque solo un hombre enamorado se comporta así mientras te hace el amor. 1."Te quiero", "te deseo", "eres realmente bella", "me encantas"… Un hombre que realmente te ame no tendrá problema ni mucho menos pena de mostrar sus sentimientos. Su único deseo es que te sientas tan plena con él que disfrutes el momento. Lo mejor de todo es que si te sientes 100% conectada con él y el sentimiento es recíproco, tu vida íntima será muy satisfactoria, a tal punto que tu relación de pareja estará muy sana. 2. Te mira a los ojos Si tu chico no está dispuesto a desviar su mirada de tus ojos, aprecia de forma dulce tus facciones y atributos, es probable que ya esté enamorado. Tal como lo dice "Psychology Today", cosas simples como mantener contacto visual solo muestran que su corazón ya tiene dueña, y esa eres tú. 3. ¿Te gusta que te haga sexo oral? El hecho de que se preocupe porque estés satisfecha habla mucho de él y confirma que es todo un caballero. Claro, como la felación no implica dolor porque no hay penetración, es una técnica muy gentil que él usa para complacerte, además te hace sentir con un mejor sentido del humor, tienes menos estrés, mejora la apariencia de tu piel y hasta te pones mucho más feliz. Él se concentra en que llegues al orgasmo, pero sobre todo está pendiente de que cuando estés tratando de tocar la cima, lo disfrutes. El hombre que realmente te ama te hará la típica pregunta, ¿te gustó?, no para aumentar su ego, sino para asegurarse de que te sientes complacida con él. 4. Te abraza Qué rico y qué necesario es para ti y para todas las mujeres que su chico las abrace antes, durante y sobre todo después de tener sexo. El hecho de que te tome en sus brazos para que descanses es una señal de que le interesas sexualmente, pero también como su chica. Este argumento lo confirma una investigación de la revista Archives of Sexual Behavior, la cual determinó que aquellas parejas que pasan más tiempo mostrando afecto después del coito se sienten más satisfechas con su vida sexual y en general con su relación. Los expertos creen que representan en cierta manera una recompensa para la otra persona y confirman el poder que tiene el tacto para aportar beneficios físicos y mentales. Es un momento en el que tu satisfacción sexual aumenta y la relación se vuelve más sólida. Claro, él está enamorado y tú también. 5. Se duerme contigo No es del típico hombre que al acabar descansa 5 minutos, se pone los pantalones y sale casi corriendo. ¡Noooo! El que te ama de verdad se siente tan cómodo contigo que además de estar pensando formalizar contigo, se siente feliz a tu lado. En este punto Cohen asegura que cuando ese hombre está enamorado y te hace el amor, invierte todo el tiempo posible en estar contigo porque sabe reconocer que el acto sexual es más que sexualidad. Va más allá de meterte en la cama. Es más, te damos un ejemplo. En Cincuenta sombras de Grey, Christian seduce a Anastasia para cumplir sus fantasías en la tan famosa habitación de los juegos, pero en su momento se preocupa por la satisfacción de su chica —te acordarás cuando le hizo el amor por primera vez—, de la cual acaba enamorándose perdidamente. Él dice que nunca ha dormido con ninguna de sus mujeres, pero amanece con Anastasia. Al final es un ejemplo ficticio que acaba confirmando que si duerme contigo luego de tener sexo, es porque atrapaste su corazón. ¡Felicidades!

