8 cosas extrañas de las mujeres que excitan a los hombres al máximo El olor a lavanda, lo prohibido o la lencería sexy son algunas de las cosas que excitan a los hombres a la hora de mantener relaciones sexuales. ¿Quieres saber más? Te lo contamos a continuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ok, conociendo las reacciones de ellos cuando te les acercas, tienes que estar enterada de cuáles son esas cosas extrañas que los ponen en modo in para tener una relación sexual. Te sorprenderás y te aseguramos que si hoy andas con ganas de tener un orgasmo, usarlas a tu favor te lo hará más sencillo. ¡A seducirlo! 1. Olor a lavanda y los postres: Para compensar tu deseo sexual y ganas por intimar con tu chico, no existe día, mucho menos hora. No obstante, con lo que sí puedes jugar es con los olores y la comida, pues una investigación del Centro de Investigación del Olfato y Gusto de Chicago, Estados Unidos, comprobó que el sexo masculino se prende con el aroma a lavanda y el saber que en el horno o refrigerador lo está esperando un delicioso postre. 2. Sentir miedo: ¿Me estás hablando en serio? ¡Así como lo lees! Notarás que anda con ganas de tener sexo contigo cuando luego de saltar en paracaídas desde una avioneta, hacer parapente o cualquier otra aventura extrema se dispongan a tener una cena romántica. Esa adrenalina hará efecto y querrá relajarse en la cama, bajo la ducha, en la piscina o incluso hasta en la sala a la luz de la chimenea. 3. Lo "prohibido": Si tu chico te propusiera tener sexo en casa, mientras tu suegra está de visita, ¿tú qué harías? Las más atrevidas dirán que sí, mientras que las conservadoras lo pensarán dos veces, aunque se mueran de ganas. No es que estemos vetando la idea de tener relaciones sexuales en una situación como esta, sino que a ellos les fascina sentir que podrían ser sorprendidos y eso los excita. Pareja riendo Pareja riendo | Credit: Getty Images 4. Lencería, outfits, labial, sábanas… en tonos rojos: De ahí la importancia de aprender a jugar con estos elementos si tienes ganas de seducir a un hombre. Pero, ¿por qué el rojo les da tantas ganas? Un estudio publicado por el Journal of Personality and Social Psychology confirmó que un hombre se siente más atraído hacia una chica que lleva un vestido rojo que hacia otra que lleva otro color. Esto sucede porque relacionan ese tono con la fertilidad. Es más, 6 de cada 10 chicos se excitan más cuando ven a su chica con lencería de este color. Haz que lo haga en doble cuando vayas de compras a la sex shop y elige aquellas piezas hechas a base de seda, encajes y transparencias. ¡Comprobarás que ha sido tu mejor inversión en meses! 5. Caderas anchas: Como buena latina, no tienes problema con este requisito. Para ellos, tus caderas están relacionadas con que tienes la capacidad de tener hijos sanos y fuertes, así lo demostró la Universidad de Pittsburgh, así que siéntete dichosa y que no se diga más… ¡A presumir de ellas! 6. La seguridad: Ellos se mueren por tener una relación de pareja con una chica que, además de amar su sensualidad, sea de mente abierta, sin temores o miedos y que sobre todo sea independiente. A veces a ellos les asusta que seas tan decidida, pero a la vez los excita. 7. Sonrisa: ¿Has notado la reacción de un hombre cuando le sonríes estando en un bar? Se asimila mucho a: "Ven aquí para mimarte". Esto ocurre porque el sexo masculino relaciona la risa con los gemidos sexuales que emiten las mujeres durante el sexo y además, porque resulta ser como un relajante para ellos que los aleja de sus preocupaciones, dice la Universidad de Basilea, Suiza. 8. El susurro: Ponlo a prueba un día de esos que ande bien prendido. Aumentarás su excitación si mientras disfrutan de una rica cena en un restaurante de la ciudad, te le acercas y le comentas que llevas puestas dos piezas de lencería pequeñitas, con sensuales transparencias y que te encantaría que él…

