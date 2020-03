¿Cómo protegerse del coronavirus? “La histeria no ayuda a nadie” ¿Qué es el coronovirus? ¿Qué hacer para no contagiarse? El doctor Juan Rivera nos da algunos consejos By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ante el aparente imparable avance de la epidemia del coronavirus por el mundo, con un goteo diario de nuevos casos en Estados Unidos y otros países hasta hace poco no afectados, el Dr. Juan Rivera instó a no caer en la “histeria” y ofreció consejos prácticos para reducir la posibilidad de caer infectado. “Esto se va a [extender]”, advirtió el corresponsal médico de Univision y columnista de People en Español. “Trabajé en una situación similar en el 2008 con el H1N1. Tuve pacientes que pacientes que murieron y tuve que lidiar con eso”. De acuerdo a las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice de mortalidad del coronavirus es del 3.4%, una cifra significativamente mayor que la de la gripe de temporada, que es inferior al 1%. Image zoom Alexander Tamargo/WireImage Estos son los consejos del Dr. Juan para afrontar la epidemia: 1. Da miedo, pero la histeria no ayuda a nadie. 2. Lavarse las manos constantemente. 3. Si estás en un lugar público, no saludar a la gente de mano y no tocarte la cara. No hay que abrazar a las personas. 4. Tienes que desinfectar tu zona de trabajo, 5. Si viajas, también tienes que desinfectar tu asiento en el avión. 6. Lo principal es que contactes a tu doctor si sientes síntomas. 7. Más allá de eso tienes que hacer ejercicio, comer bien y mantener tu sistema inmunológico en orden. No hay nada más que puedas hacer. Image zoom Getty Images Si aún no tienes mucha información sobre este virus, aquí te damos la información de la OMS. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus denominada COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 3.4 % de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Cómo protegerse del coronavirus? “La histeria no ayuda a nadie”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.