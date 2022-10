12 consejos para ser una mujer atrevida Las chicas que son más atrevidas suelen ser más atractivas. Una mujer interesante siempre va más allá y personalmente es más feliz. Su ingenio, creatividad y chispa la hacen ser encantadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como nunca es tarde para empezar, será mejor que tomes estos consejos para que logres lo que tanto quieres. Cuando se deja de un lado la timidez y nos convertimos en mujeres más seguras, no solamente atraemos al sexo opuesto sino que nos convertimos en un ejemplo para otras chicas. ¡Siempre se puede! Es cuestión de cambiar algunas cosas…Atrévete a darle un poco de brillo a tu personalidad y verás que disfrutas más en tanto que los chicos se interesan más en ti. 1. Tu personalidad se fortalece: Modificar tu forma de ser para olvidar de una vez por todas la timidez es la fórmula perfecta. Pero, ¡cuidado! No estamos diciendo que pases por encima de los valores que te enseñaron tus padres. Cuando hablamos de fortalecer nuestra personalidad es quitarnos los miedos, estar dispuestas a nuevas experiencias… La vida es de cumplir sueños y de hacer algunas "locuras" que nos queden de recuerdo para toda la vida… que cuando las recuerdes te saquen una sonrisa. 2. Qué tal tu motivación: Ser atrevida no es ser la chica más popular, se trata de enriquecerse como persona. 3. Seguras: Tener la habilidad de establecer conversaciones de diversos temas, ser inteligentes, humildes y respetuosas nos hace ser interesantes para ellos. Además, utilizar nuestra prenda de vestir favorita marca la diferencia. Parece mentira, pero cuando nos colocamos la ropa que tanto nos gusta, nos sentimos sumamente seguras. No importa si parecemos una postal, si eso nos hace feliz… adelante. 4. Un poco de arte: Buscar nuevas pasiones como la pintura, el dibujo, hacer yoga, gimnasia u otras formas de expresión te hacen ser más atractiva. 5. No temas ser el alma de la fiesta: Donde quieras que vayas, todos se identifican contigo. No se trata de ser tan creativa que más bien repeles sino de tener un equilibrio. El sentimiento de la felicidad se trasmite, por lo que, si alguna persona llegó decaída y tú puedes "inyectarle" un poco de entusiasmo, será genial. 6. Cuida el vocabulario: Usar malas palabras para "parecer" atrevida no es nada agradable. Al contrario, quienes te rodean te tildarán de indeseable. 7. Sé tú misma: El querer ser atrevida no significa que seas otra persona. Se trata de estar dispuesta a ser feliz y a querer construir momentos inolvidables. Mujer segura de sí misma Mujer segura de sí misma | Credit: Getty Images Si tu deseo de ser más atrevida radica en el aspecto sexual, acá también tienes algunos consejos que seguramente te ayudarán: 1. El cansancio para otro momento: El estrés y cansancio son los peores aliados a la hora de estar con tu chico. Elimina ese malestar de inmediato y solo disfruta. 2. Empieza tú: Sorprender a tu pareja con esa actitud siempre positiva y especial. 3. Planea paseos a la playa: Con solo pensar en sol, mar y arena, el cuerpo se transporta. Importante llevar un lindo bikini y bronceador… lo demás llega después… 4. Ser más sexy: Ser atrevida conjuga muy bien con ser sexy. No solo nos referimos a tu forma de vestir, sino también a la confianza que irradias. 5. Escucha sus deseos: Cumplir los deseos sexuales de tu chico te hacen ser atrevida y sobre todo deseada por él. Aclaramos que siempre debe haber una negociación previa, eso sí.Precisamente hoy comienza un nuevo año, así que, evalúa tu personalidad. Si deseas ser más atrevida, aplica estos consejos… De seguro te darán resultados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 12 consejos para ser una mujer atrevida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.