¿Hasta que el dinero nos separe? Tips para evitar pleitos de dinero con tu pareja La experta en finanzas y panelista Elaine King nos comparte sus infalibles métodos para mantener unas finanzas saludables en pareja. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los números no mienten: cada año se llevan a cabo cerca de 2 millones de matrimonios en Estados Unidos. En ese mismo ciclo suceden 800,000 divorcios o anulamientos nupciales. Así lo indica el Centro Nacional de de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés). Y según los expertos uno de los factores que más influyen en dichas separaciones es el dinero. Temas como el pago de impuestos, la compra de una casa o el pedir un préstamo pueden dar al traste hasta con la relación más sólida. Para evitar caer en dichas trampas la planificadora financiera certificada Elaine King comparte contigo sus métodos infalibles para mantener unas finanzas sólidas con tu pareja. Y si quieres conocerla en persona no te pierdas Poderosas LIVE! el próximo 14 de marzo en Miami. Es un evento gratuito y para acudir solo tienes que registrate. Entra en este link para más información. ¡Mira sus tips! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asegúrate de tener claras tus metas El denominador común de las parejas que pasan por una separación es la falta de un plan. Se olvidaron de perseguir los sueños que se fijaron cuando eran más jóvenes. En una relación es importante compartir y permanecer juntos, pero es igual de importante mantener tu identidad. Después de todo, por eso su pareja se enamoró en un principio. Ten cuidado de no convertirte en otra persona o dejar de lado tus metas. Por ejemplo, si soñaste con iniciar un negocio para vender sus pinturas, haz un plan, corto o largo, y díselo a tu pareja. Si se trataba de crear una organización de impacto social, escríbelo y concibe metas claras para usted mismo. Cada meta debe de tener los componentes de una meta inteligente, ser específica, medible, alcanzable, realista y tener un periodo de tiempo específico. Elije una manera en línea para que lo tengas presente todo el tiempo. Tal vez podrían poner sus metas juntas y crear un juego con su pareja para ver quién de los dos las cumple primero y recompensarse a sí mismos por lograr sus metas individuales. Implementa la misma estrategia con tus finanzas, si necesitas $5,000.00 para comenzar tu negocio, abre una cuenta a tu nombre y ahorre, no mezcles el dinero para otros propósitos. Antes de abrir una cuenta conjunta, comprenda las implicaciones, expectativas y diferencias entre combinar una cuenta de cheques y una tarjeta de crédito. Ideen metas conjuntas De acuerdo con la American Psychological Association, en el 2014 el 72% de los estadounidenses reportaron sentirse estresados con respecto al dinero en algún momento del mes pasado. Depender de que otra persona se haga cargo de las finanzas puede resultar abrumador, por esta razón debe de haber una división de funciones y responsabilidad para el mantenimiento de su hogar. La mayoría de las parejas se sienten abrumados cuando solo una persona está a cargo de las finanzas. Antes de ocuparse de los números, usted y su pareja deben de ponerse de acuerdo sobre cuál es el propósito de poner su dinero junto. Por ejemplo, si el trabajo de Anita es en base a comisiones y el de Julio en base a un salario, Anita podría encargarse de los pagos no recurrentes como el seguro o los impuestos, mientras que Julio, que recibe un salario fijo, podría ocuparse de las facturas mensuales recurrentes. Antes de hacerlo, necesitarán un presupuesto en el que listen todos los gastos que tendrán para mantener juntos su nuevo hogar. Después de elaborar la lista de alimentos, facturas, suscripciones, etc., divídanla en gastos fijos y variables. Considere añadir el ahorro para metas específicas, viajes y su jubilación como si fuera un gasto fijo. Asignen funciones y responsabilidades a su bienestar financiero ¿Los dos deben de depositar sus salarios en una sola cuenta? ¿Deben de dividir las facturas y pagarlas directamente? ¿Deben de mantener todos sus ahorros a su nombre? Eso depende. Lo común es que usted cree un presupuesto para la casa y contribuya a él en base al porcentaje de su salario, si Anita gana $50,000.00 y Julio $100,000.00, entonces Anita puede contribuir con 1/3 del presupuesto de la casa. Por otro lado, si hay gastos que solo le pertenecen a Julio o Anita, deberían de considerar mantenerlos por separado. Ustedes pueden probar diferentes maneras hasta que encuentren una con la que estén de acuerdo. El amor es como una planta, necesita ser regada con mucha frecuencia, regarla mucho un día no garantiza que sobrevivirá un mes sin agua. Encargarse de todos los aspectos de su relación incrementará las probabilidades de que permanezcan juntos. Además de preocuparse por su presupuesto y facturas, también debe de contar con una declaración de normas de inversión para sus cuentas de inversión activas, una política de administración de riesgos para su vida, casa, salud y un testamento actualizado, un poder notarial, y una directiva de cuidado de la salud. Una vez que usted se haya encargado de todo esto anualmente, podrá concentrase en su vida amorosa. Todas estas sugerencias pueden parecer abrumadoras, pero con acciones claras usted y su pareja podrán tener un plan financiero realista. También puede ayudarle un planificador financiero certificado a asegurarse de que está eligiendo las herramientas y proveedores adecuados para su plan o tomar un curso en finanzas familiares. —– Elaine King es CFP®, CDFA™ fundadora & presidenta de Family and Money Matters™ y el instituto IFAYDI, es experta internacional en planificación financiera y gobierno familiar, conferencista y autora del bestseller internacional “La Familia y El Dinero Hecho Fácil”. Mándale tus comentarios @elainekingfp Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Hasta que el dinero nos separe? Tips para evitar pleitos de dinero con tu pareja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.