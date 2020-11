Close

Consejos para mantener a tus hijos entretenidos en casa Dale un vistazo a estas divertidas y educativas actividades para disfrutar en familia junto a tus pequeños durante estos tiempos de cuarentena. Por Cynthia DeSaint Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En esta época de pandemia en que por necesidad los niños están gran parte del tiempo en casa, los pequeños suelen aburrirse con facilidad y pasar horas “pegados” a la pantalla del televisor o a los videojuegos. Para evitarlo, hay muchas actividades que puedes realizar con ellos para mantenerlos entretenidos y pasar un lindo momento familiar. Lean historias e inventen cuentos Image zoom Credit: Getty Images Despierta su imaginación y transporta a tus peques a lugares mágicos, desde un castillo custodiado por un dragón hasta una mansión embrujada leyendo libros infantiles o inventando con ellos personajes e historias divertidas (mientras más creativas, ¡mejor!). También encontrarás una amplia selección de audio libros y videos en sitios como cuentosparadormir.com. Conviértelos en chefs por un día Image zoom Credit: Getty Images Hornea galletitas, prepara una rica pizza, o el postre favorito de tus hijos contando con su ayuda en la cocina. En internet hay canales –como Cocina para niños – que ofrecen divertidas recetas para los peques de la casa. Ellos se divertirán decorando sus creaciones mientras aprenden a colaborar en las tareas del hogar. ¡A hacer manualidades! Image zoom Elaboren títeres, marcos para fotos o dibujen un póster para su habitación con materiales básicos que tengas en casa –un calcetín para crear un gracioso títere o papel de construcción para hacer un afiche– que puedas adquirir con facilidad. La idea es dejar que fluya la creatividad y disfruten del proceso, sin buscar la perfección. Aquí encontrarás ideas muy simpáticas. Redescubre los juegos de mesa Image zoom Credit: Getty Images Reúne a toda la familia y siéntense a jugar juegos de mesa. Monopolio, Jenga o Scrabble son algunos de los tantos que posiblemente tengas en casa guardados en el fondo del clóset. También los puedes adquirir por internet. Este tipo de juegos distrae a los pequeños y los deja ejercitar la mente mientras pasan un “momento de calidad” con sus padres. Jueguen a las “charadas” Escribe en papelitos los nombres de películas, series de televisión, artistas, cantantes, sus superhéroes favoritos, etc... y haz que los niños los adivinen mediante mímica y palabras “clave”. Una buena opción es descargar una aplicación a tu computadora o celular como Party Charades. Armen un rompecabezas Image zoom Credit: Getty Images Además de mejorar la concentración y la agilidad mental, los rompecabezas, ya sean pequeños, grandes de mil piezas, o más complejos como los de 3D, son una actividad muy relajante que los mantendrá ocupados durante varias horas. Incúlcales el orden Image zoom Credit: Getty Images Permanecer más tiempo en casa lleva a que esta se desordene y se ensucie más rápido. Por lo mismo, acostumbra a tus niños a que recojan sus juguetes después de usarlos, organicen sus habitaciones o doblen su ropa limpia. Para eliminar los gérmenes de los juguetes solidos puedes limpiarlos con agua y jabón o frotarlos con toallitas desinfectantes. Cualquier juguete que hayas limpiado con lejía o toallitas desinfectantes, debes enjuagarlo rápidamente con agua para eliminar los restos de la solución de limpieza antes de dárselos a tu hijo. Mantenlos activos físicamente Image zoom Credit: Getty Images Para que tus niños liberen todo ese exceso de energía, nada mejor que ejercitarse ¡bailando! Si son pequeñitos, puedes utilizar las canciones de sus películas favoritas. Hay una amplia selección en internet. Si son más grandes, las clases de zumba o de baile que se encuentran en plataformas como YouTube son una excelente opción para mantenerlos en forma.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Consejos para mantener a tus hijos entretenidos en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.