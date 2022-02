Recomendaciones de la Doctora Amor para evitar riesgos en el uso de aplicaciones de citas Si usas buscas el amor en línea o si viste el documental El estafador de Tinder, este artículo es para ti. ¡Descubre cuáles son las señales que te indican que podrías estar lidiando con una persona peligrosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En este día de San Valentín el amor está en el aire y en Internet. Es por esto que conversamos con la experta en citas Cecilia Alegría, mejor conocida como la Doctora Amor, sobre cómo usar de forma inteligente las aplicaciones de citas y evitar estafas o peligros. En una entrevista en People VIP, la también presentadora y escritora aseguró que de acuerdo con sus investigaciones, de cada 10 perfiles en las aplicaciones de citas la mitad son falsos. Explicó que los estafadores examinan a sus potenciales víctimas y que años atrás, ella misma fue elegida por el hecho de ser viuda. "La primera característica de los estafadores es que suelen tener muy pocas fotos en sus perfiles porque es difícil robar tantas fotos que te muestren distintos momentos de la vida de una persona. Segundo, que generalmente eligen profesiones que justifiquen que no puedan residir fijos en un sitio, tienen que estar viajando. Por ejemplo, ingeniero petrolero o geólogo", avisó Alegría. También, la experta resaltó que otro indicativo de que es un posible estafador es que nunca quiere conversar por cámara y lo justifica con excusas. Para conocer más sobre los perfiles sicológicos de los estafadores en línea, ¡mira el video completo de la entrevista colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

