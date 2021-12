Los consejos de Kathleen Pagan para realizar fiestas navideñas, ¡de manera glamurosa y segura! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Christmas decoration Credit: Alcides Augasvivas y Jose Ruiz La experta de sangre puertorriqueña no cuenta todo sobre la reglas de etiqueta sobre la vacunación y revela sus secretos de decoración increíbles, ¡pasen a mirar! Empezar galería Con altura Kathleen Pagan Credit: Alcides Augasvivas & Jose Ruiz Ella es Kathleen Pagan. La ex ejecutiva financiera de sangre boricua le dijo adiós a Wall Street para convertirse en fundadora y CEO de la empresa Endlessly Elated para perseguir su pasión por la cocina y el diseño de interiores. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Lujo de detalles decorado de mesa Kathleen Pagan Credit: Alcides Augasvivas & Jose Ruiz "Tengan una protocolo de etiqueta con respecto a las vacunas [contra la covid-19] para esta temporada de fiestas", afirma la experta. "Es importante el considerar cómo tocar el tema. Un buen ejemplo de cómo conseguir esto es [decir en la invitación]: "Todos los invitados presentes deberán estar vacunados y se requerirá una prueba de vacunación"; no solo estamos siendo claros, sino directos". 2 de 7 Ver Todo A la hora de decorar Holiday Decor Kathleen Pagan Credit: Alcides Augasvivas & Jose Ruiz "Enfócate en cada habitación para crear viñetas navideñas que cuenten una historia", sugiere Pagan. "Por ejemplo, ¿donde pasa más tiempo? Sea cual sea dicha habitación, conviértela en el punto focal; poco a poco vete moviendo hacia las otras habitaciones añadiendo más toques del decorado a tu gusto. ¡No olvides áreas menos comunes, como el mostrador de tu cocina o los muebles de baño!" 3 de 7 Ver Todo Anuncio Un lujo decorado de mesa Kathleen Pagan Credit: Alcides Augasvivas & Jose Ruiz Un ejemplo de una lujosa mesa decorada por la experta residente en Nueva Jersey que mezcla diversos tonos y texturas de cristalería y platos. 4 de 7 Ver Todo Elegante envolturas de regalos Kathleen Pagan Credit: Alcides Augasvivas & Jose Ruiz "[En tu decorado] crea diseños menos obvios, más conceptuales. [Usando] quizá una paleta de color más suave, pero que aún refleje a las fiestas. O cambiando las velas de Navidad por velas para la cena. Salirse del molde ayudará a crear unas fiestas únicas en tú hogar". 5 de 7 Ver Todo Siempre preparada Kathleen Pagan Credit: Alcides Augasvivas & Jose Ruiz "[Cuando tengo una fiesta] siempre me aseguro de tener la lavadora vacía, el líquido de lavado cargado y mis moldes para guardar comida listos y a la mano. El truco es que así puedo ir recogiendo la comida y metiendo los platos directamente a la lavadora. Ése es también el momento en que empiezo a repartir a los invitados lo que sobra de la comida y mientras voy lavando las cosas en la máquina. ¡Y así, como por magia, cocina y mesa quedan limpias!". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Invaluable "Durante las fiestas es fácil sentirse abrumado con todos los pendientes, pero recuerda porqué estamos haciendo todo esto en primer lugar", afirma Pagan, a quien vemos aquí con su marido, Alcides Augasvivas. "La meta es mucho más grande que una cena y cócteles: se trata de reunirnos con nuestros seres queridos alrededor de la mesa para celebrar la vida. La perspectiva lo es todo". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los consejos de Kathleen Pagan para realizar fiestas navideñas, ¡de manera glamurosa y segura!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.