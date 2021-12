Consejos a seguir para una celebración segura durante las fiestas navideñas Toma nota de esta lista de recomendaciones para garantizar que este año tengas una Navidad en familia sin accidentes o contratiempos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por fin llegamos al último mes del 2021 y se aproxima la maratón de fiestas decembrinas para celebrar en familia la Navidad y recibir el Año Nuevo. Esta será una ocasión única para compartir momentos especiales con tus seres queridos y establecer nuevos propósitos para el 2022, pero antes te proporcionamos una serie de recomendaciones para celebrar estas fiestas de forma segura. En estos días ya estás decorando tu hogar con un abeto, de la chimenea colgarán calcetines navideños y pondrás luces decorativas y velas aromáticas. Pero recuerda que diciembre es el mes con más incendios por culpa de las velas, según datos de Cruz Roja, así que toma precauciones y no las dejes encendidas y mantenlas alejadas de cualquier material que pueda quemarse. La recomendación es inspeccionar los cables de las luces que instalarás para cerciorarte que no estén dañados —y apagarlas antes de ir a dormir o al salir de casa. Si vas a comprar un árbol natural, revisa que esté fresco y no olvides regarlo. Si usas uno artificial, comprueba que tiene la etiqueta que indica que es resistente al fuego, y evita colocarlo cerca de un radiador o la chimenea. Cuidado con los fuegos artificiales Navidad en familia Credit: Getty Images / Halfpoint Images Otro de los grandes peligros de estas fiestas son los fuegos artificiales. En muchos hogares es común recibir el Año Nuevo con un despliegue de pirotécnia que puede acabar convirtiendo tu fiesta en una pesadilla. Solo en México, en el último mes del año la atención médica por quemaduras en la cara, manos o brazos aumenta en un 300 por ciento, según la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Iincendios. Lo aconsejable es que los menores de edad no usen este tipo de objetos pirotécnicos con pólvora —y nunca debes guardarlos dentro de los bolsillos ni trates de encenderlos si no han reventado al primer intento. Además debes asegurarte de no comprar petardos o bengalas clandestinos. En caso de un accidente, si alguien termina con quemaduras no debes colocar nada sobre la misma salvo una toalla mojada o agua natural. Trata de retirar con cuidado la ropa que haya quedado encima de la herida y dirígete de inmediato a un centro de atención médico si las lesiones son graves. Vacúnate y usa mascarillas en espacios cerrados Cena de Navidad Credit: Getty Images / Basilico Studio Stock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El coronavirus sigue presente, así que ten en cuenta las recomendaciones que las autoridades han compartido sobre las reuniones familiares y entre amigos. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan vacunarse y usar mascarillas ajustadas sobre la nariz y la boca en lugares públicos cerrados. Las reuniones al aire libre son más seguras que los lugares cerrados, pero si estás enfermo o tienes síntomas de catarro o coronavirus no debes organizar ni asistir a una fiesta. Comparte con tus invitados o anfitriones si estás vacunado y sé respetuoso porque pueden haber diferentes puntos de vista sobre un tema tan sensible como el de las vacunas.

