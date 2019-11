Conoce la historia de estos gemelos transgénero By Rafael García ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Estos gemelos se criaron juntos sabiendo que a pesar de haber nacido en cuerpos de niñas, se sentían varones. Hoy en día, Jack y Jace Grafe comparten su historia para concientizar y educar a otros sobre lo que viven personas transgénero como ellos. Empezar galería Jack y Jace Grafe Image zoom Grosby group Jack y Jace Grafe nacieron hace 23 años y por mucho tiempo no lograron articular algo que traían en lo más profundo de su ser: nacieron con cuerpos de niñas pero se sentían varones. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Religiosos Image zoom Grosby group Los chicos crecieron en el seno de una familia cristiana en el estado de Maryland. 2 de 11 Applications Ver Todo Carga pesada Image zoom Grosby group "Tener un secreto como este se siente como si tuvieras un bulto de 100 libras en tus espaldas", dijo Jace Grafe al programa de la cadena ABC, Good Morning America. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Su verdad Image zoom Cuando llegaron a la adolescencia, Jack y Jace se dijeron mutuamente que se sentían como personas transgénero. 4 de 11 Applications Ver Todo Apoyo Image zoom Grosby group "Es muy fuerte, te agota, es mucho para una persona lidiar. Honestamente, creo que definitivamente tengo suerte porque sin Jack, hubiera sido mucho para mí", admitió Jace. 5 de 11 Applications Ver Todo Cambio Image zoom Grosby group En el 2017, los gemelos comenzaron terapia de hormonas y ese mismo año se sometieron a cirugías para reducir sus pechos. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Se casa Image zoom Grosby group Jack se comprometió con su novia tras entregarle su anillo. 7 de 11 Applications Ver Todo Enamorado Image zoom Grosby group Al igual que su hermano, Jace también mantiene una relación con su chica. 8 de 11 Applications Ver Todo Contra viento y marea Image zoom Grosby group "Viniendo de una familia cristiana, entendemos el proceso y los obstáculos para un joven transgénero y para los padres también", dijo Jack. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Concientizar a los demás Image zoom Grosby group "Esperamos que esto cree conciencia e informe a personas sobre esta situación real", concluyó Jack. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

