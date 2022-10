5 conexiones que una hija comparte con su padre y son inexplicables El amor que sientes por tu padre es distinto al que le tienes a tu madre. Eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Lo que sí es un hecho es que con tu papá vives cosas inexplicables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aquí te decimos cuáles son para que te identifiques con ellas: 1. Es tu primer amor: Te retamos a describir el cariño que sientes por tu papi, ¿se te es fácil? ¡A nosotras, no! Por tu papá sientes admiración, respeto y mucha ternura. Él es el primer hombre al que llegas a amar con todo tu corazón, el alcahuete que te llevaba al parque o por un helado, el que te protegía de tu mamá cuando hacías una travesura o te leía un cuento antes de ir a dormir cuando eras pequeña. 2. Es tu héroe: No todos los superhéroes usan capa y tienen poderes. Tu papá es la luz de tus momentos más oscuros, la esperanza en situaciones de crisis y tu coraje cuando el miedo te supera. Rico es sentir el abrazo de tu papá y escuchar "todo saldrá bien" en los momentos en que, según tú, no hay salida. Aunque estés completamente segura de que no existe una solución, el solo hecho de que él lo diga te deja tranquila. ¿Verdad? Padre e hija abrazándose Padre e hija abrazándose | Credit: Getty Images 3. Las horas de desvelo: ¿Te has puesto a pensar alguna vez en todos los sacrificios que ha hecho tu padre por darte lo mejor? Tu papá dedicó horas incontables de su tiempo para evitar que te faltara algo. O quizás hasta puede ser que no haya vivido de cerca el embarazo de tu madre, pero no dejó de querer tenerte cerca todos los días. Y por supuesto, luego de tu llegada a casa, muchas veces se levantó en la noche para atenderte y dejar a tu mamá descansar. No por eso dejó de ir a trabajar al siguiente día. 4. Siempre te hace saber que puedes regresar a casa: Te encanta la idea de independizarte, pero el hecho de que tu papá te dé la confianza de hacerlo con la opción de volver en cualquier circunstancia te tranquiliza. Un papá que te ama, que no es celoso y que quiere lo mejor para ti te apoya en tus proyectos, te expresa que está orgulloso y que confía en tus decisiones. Al fin y al cabo, eres un pedazo de él porque fue pilar fundamental en tu educación. 5. Te da la libertad de elegir a quién amar: Casarte es uno de los sueños más preciados. Tener la oportunidad de que tu papá te entregue al segundo hombre que más amas es un privilegio. Estamos claras de que todos los padres son distintos -hablo del tuyo o del de tu hija-, pero trata de no expresar palabras despreciativas de él si por alguna razón no ha estado contigo. Sabemos que hay situaciones que son indefendibles, pero existen otras en las que quizás él no aprendió nunca a expresar sus sentimientos; sin embargo, eso no quiere decir que su amor hacia ti sea nulo. Su corazón late por ti y muchas veces ha sufrido contigo cuando siente que la vida no tiene sentido.

