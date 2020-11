Close

¿Cómo será este año el Thanksgiving Day Parade de Macy's? Te contamos cómo y dónde ver la edición 2020 del tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay duda de que la celebración del Día de Acción de Gracias es una fecha muy especial en Estados Unidos. Una fecha llena de tradiciones que trae alegría a millones de familias alrededor del país. Desde luego, uno de los momentos más esperados cada año por grandes y chicos es el afamado Desfile del Día de Acción de Gracias realizado por Macy’s, el cual comenzó a realizarse en la ciudad de Nueva York desde 1924 y que cada año atrae a millones de personas para verlo en vivo. En esta ocasión, debido a la situación actual que afronta el mundo por la pandemia del COVID-19, la celebración tuvo que ser transformada y tendrá un formato diferente al que usualmente ha tenido a través de los años, ya que solo se podrá ver por televisión y los espectadores no estarán permitidos en las calles de Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la difícil situación de salud que afronta el país, Macy’s no quiso simplemente cancelar su tradicional evento, por el contrario, decidieron reinventarlo para poder realizar la edición número 94 del desfile y regalarle un poco de alegría al país en el Día de Acción de Gracias. Image zoom Macy's Thanksgiving Day Parade “Estamos muy emocionados de hacer lo que siempre hacemos … Queremos darle una regalo a los neoyorquinos y a todo el país en la mañana del Día de Acción de Gracias”, compartió en una conferencia de prensa Susan Tercero, productora ejecutiva del desfile. Para este 2020 la seguridad es la prioridad número uno, así que la producción del evento fue realizada estrictamente para ser vista a través de las pantallas de televisión. Aunque el tradicional desfile por las calles de Manhattan -que recorre las calles aledañas de Central Park y que siempre termina en la tienda de Macy’ de la calle 34- no se realizará; los globos gigantes, los invitados especiales y las presentaciones artísticas podrán ser vistas a través de las transmisiones que realizarán el jueves 26 de noviembre las cadenas NBC y Telemundo desde las 9am (hora del Este). The Boss Baby, Snoopy, Paw Patrol, Pikachu, Pillsbury Doughboy, Ronald McDonald, Sinclair’s Dino, Spongebob, The Nutcraker y Trolls son algunos de los personajes animados que han confirmado su asistencia y que tendrán un globo gigante durante el evento. CNCO, Dolly Parton, Ally Brooke y AJR son algunos de los artistas que estarán presentes con su música durante el evento, que además tendrá participaciones especiales de los elencos de grandes producciones de Broadway como Hamilton y Mean Girls, entre otros.

