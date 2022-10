¿Cómo ver el color de mi aura y saber su significado? ¿Te interesa conocer de qué color es tu aura? Azul índigo, azul turquesa, verde, violenta, amarillo, naranja... Cada tono tiene un significado diferente y aquí te lo explicamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través del aura podemos descubrir el verdadero significado de nuestro estado interior o el de otras personas, afirma la astróloga Esperanza Gracia. Según la experta, el aura se divide en siete capas y cada una tiene un color. Para aprender a ver los colores que nos caracterizan hay distintas técnicas como la medición o nuestra propia vista. El solo hecho de aprender a verla nos permitirá conocer más de nosotros. Si logramos prestar atención a sus formas y colores, nos daremos cuenta si quien está a nuestro alrededor está triste, feliz, enfadado… es cuestión de aprender a identificarlos. La astróloga indica que para que puedas identificar el color de tu aura necesitas estar en un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Siéntate en una silla o en el suelo, pon un espejo grande al frente y colócate a 5 pies de él. Mujer joven meditando Mujer joven meditando | Credit: Getty Images Ahora sí, relájate y fija tu vista en tu rostro por algunos minutos siempre respirando por la nariz, de manera profunda y suavemente. Si tu cuerpo está completamente relajado, lograrás que tu entorno brille. Ese es tu campo áurico. Sin embargo, sucede que esta tarea requiere concentración y trabajo de varios días. Puede ser que tengas mucha suerte en verla o tal vez nunca lo consigas. Si es así, no te preocupes pues en esa búsqueda ganas equilibrio emocional y paz interior. Tener la destreza de identificar el color del aura de las personas nos ayuda a identificar sus pensamientos, a saber si le podemos brindar toda nuestra confianza o no. Para ello necesitas conocer el significado de los colores. Azul índigo: Son personas llenas de vida que saben dar buenos consejos. Tienen la habilidad de hacer sentir bien a la gente que las rodea. Son seres humanos que proyectan positivismo, siempre buscan la sinceridad e irradian ternura. Azul turquesa: Se caracterizan por hacer muchas cosas al mismo tiempo pues tienen mucha energía. Son luchadoras y persiguen sin cansarse cada uno de sus sueños. La capacidad de tomar decisiones la traen en la sangre. Disfrutan la libertad y tener personas cerca que les expresen cariño. Verde: Tener la posibilidad de estar cerca de una persona con este tipo de aura significa una experiencia pacífica y tranquila. Suele tener la capacidad natural de sanar fácilmente. Violeta: Con pensamientos espirituales. Solo les interesa construir su mundo interior. Amarillo o naranja: Son personas espirituales, sociales, activas y capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. Con sus amigos son leales e irradian paz. Rojo: Lo único que les interesa es lo material o el cuerpo físico. Son personas activas y apasionadas. Rosa: El balance entre lo espiritual y material lo tienen Son sensibles y equilibradas. Tienen la capacidad de sacrificarlo todo por conseguir cada uno de sus sueños y metas. Dorado: Este color representa a seres humanos con fortaleza de llegar hasta donde se lo propongan. Son admiradas por otros. Gris: Son quienes tienen sus ideales bien identificados. Se caracterizan por ser soñadoras, pero en ocasiones no comprenden la realidad en la que viven. Marrón: Carecen de espiritualidad, pueden tener sentimientos de depresión, oscuros y no tienen buenas intenciones. Si has podido detectar tu color de aura con otras técnicas, sería genial que nos cuentes cómo lo hiciste…

