Mira cómo usar el hilo rojo para evitar el mal de ojo ¿Has notado alguna vez que alguien te estaba mandando vibración negativa con tan solo una mirada? ¿Crees que hay alguien que podría tenerte envidia y no quiere que te vaya bien? No se trata de magia, sino de energías. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para evitar este llamado "mal de ojo" o mala energía, existe un remedio casero como es el hilo rojo. Este hilo se usa en la muñeca izquierda y sirve para sellar la energía protectora que interceptan las influencias negativas que te rodean. De esta manera, la energía del mal de ojo puede cambiar y pasar de ser un canal de negatividad a una forma de energía curativa. Nuestro lado izquierdo del nuestro cuerpo es encargado de recibir la energía que llega a nuestro cuerpo y alma a través de la mano y brazo izquierdo. Mientras que el brazo y mano derecha simbolizan la fuerza de compartir. El rojo es un color que tiene baja frecuencia o de menor luminosidad. Por eso este hilo rojo es originalmente blanco pero se tiñe de de este color porque según la Cábala, existen dos fuerzas en el mundo: el juicio y la piedad. Cuando tiñes de rojo el hilo blanco, combinas ambas fuerzas, convirtiendo así la oscuridad en luz. Por eso es que el rojo se convierte en protección. Manos unidas con hilo rojo Manos unidas con hilo rojo | Credit: Getty Images Así debes atar el hilo rojo: Visualiza una luz que te protege y rodea Permite que una persona que te ame, te ate un hilo rojo en la muñeca izquierda Anudar el hilo seis veces más para que dé un total de siete veces Prométete a ti mismo que evitarás tener pensamientos negativos o tener espíritu de murmuración. Tu familiar o la persona que ató el hilo tiene que terminar diciendo la oración: Ben Porat que se lee de derecha a izquierda. Esta oración previene el mal de ojo. Si el hilo rojo lo usas con fe, sus poderosas meditaciones y oraciones te abrazarán con la misma fuerza de protección que ella generó en vida. ¡Y con esto despide la mala energía de tu vida!

