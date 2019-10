Cómo hablar con tus hijos del acoso cibernético La campaña Sé Genial en Internet de Google cuenta con varios programas didácticos como Interland y herramientas para el hogar y educadores. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las lecciones que los padres y educadores dan a los niños desde pequeños los siguen por el resto de sus vidas y un tema que se está luchando por enseñar a los más pequeñitos de la casa es cómo ser seguro en Internet y como vencer la intimidación virtual, o el cyberbullying. Por eso Google ha tomado como tarea educar a maestros y padres sobre cómo pueden asegurarse de que los hijos no sean acosados, pero que tampoco sean quienes acosan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No podemos pretender que los niños sepan como actuar y la magnitud que tiene el Internet y las redes sociales si nosotros no se lo explicamos”, dice Marines Duarte, la única madre hispana en la Junta de Padres de YouTube y uno de los seis miembros del Programa Google Family Partner. Duarte, quien es madre de cuatro y creadora de TekkieFam, una nueva iniciativa para ayudar a otros padres a guiar a sus hijos a navegar en el mundo digital de una manera más segura y positiva compartió detalles del del programa de Google Sé Genial en Internet o Be Internet Awesome con el que se ha asociado. La campaña Sé Genial en Internet cuenta con varios programas didácticos como Interland y herramientas para el hogar disponibles online como un plan de estudio para educadores que se basa en cinco pilares: Ser inteligente, alerta, seguro, amable y valiente. Image zoom “Se trata tener una comunicación muy abierta con nuestros hijos. Ellos deben sentir que tienen las puertas de la comunicación muy abiertas y que no les vamos a regañar, aunque nos parezca una atrocidad”, recalca Duarte. “Ser valientes es enseñarles que pueden hablar y pedir ayuda cuando vean un comportamiento negativo o no sepan qué hacer; hablar idealmente con los papás o con un adulto y siempre ser amables, decirles a nuestros hijos que detrás de la pantalla hay un corazón”. Acerca de Interland: Interland es un juego de aventuras en línea para aprender sobre seguridad y ciudadanía digital, tan interactivo y divertido como navegar en Internet. Los niños podrán poner en práctica las habilidades necesarias para ser buenos ciudadanos digitales y ayudar a otros internautas a combatir el mal comportamiento de hackers, suplantadores de identidad, usuarios que comparten demasiado y hostigadores. Interland recibió la distinción “Seal of Alignment” de la International Society for Technology in Education. Advertisement EDIT POST

