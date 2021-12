Cómo preparar una noche de spa en casa La doctora Maribel Pedrozo nos da sus recomendaciones para tener una deliciosa velada de spa en la comodidad de tu hogar durante la temporada navideña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La temporada de fin de año llena nuestros hogares de felicidad con su magia y sus tradiciones. Y aunque es una época en la que queremos mostrar el cariño que sentimos por nuestros seres queridos, también es perfecta para darle mucho amor a la persona más importante de tu vida: TÚ. Y qué mejor forma de consentirte durante estos días festivos que regalándote un delicioso y relajante spa en la comodidad de tu casa. Por eso, People en Español invitó a la doctora Maribel Pedrozo, conocida como "La alquimista de la belleza", para que nos compartiera sus mejores recomendaciones para preparar un spa. ¡Toma nota! Prepara el ambiente Para hacer de tu spa algo especial, Pedrozo recomienda crear el ambiente con la música o los sonidos que te hagan sentir feliz, alegre y relajada. "Llena el momento de mucha alegría. En mi caso me encanta hacer mantras. Uno de ellos cuando quiero un día para mí sola es: 'Respiro luz, retengo vida, exhalo amor'. Lo repito con una sonrisa en mis labios y así siento que mi cuerpo y mi piel asimilan las cremas, mascarillas y masajes", asegura la experta. Usar una luz tenue o encender un par de velas puede también ayudar a que el ambiente sea mucho más cómodo y tranquilo. Un relajante baño de tina Spa en casa Credit: Getty Images El delicioso baño de tina es un elemento imprescindible para este necesario y merecido día de spa en casa. Ya preparaste el ambiente con tus sonidos o música favorita, ahora puedes hacer de tu bañera algo especial. "Ponle a tu tina unas gotitas de lavanda y mandarina. También puedes añadir sales o espuma", recomienda la doctora. En caso de que tu baño no tenga tina, usa una silla para descansar mientras tu cuerpo recibe un masaje del agua tibia de la ducha. Usa un gel espumoso para que te ayude a relajar tu cuerpo. La mascarilla perfecta Aunque existen un sinnúmero de opciones que puedes adquirir en farmacias y tiendas de belleza, para la experta en belleza una de las mejores alternativas es preparar una mascarilla casera hecha con aguacate, miel de abejas y un poquito de aceite de coco. "La puedes poner en el cuero cabelludo, en el cabello y [también aplicarla] en la cara. La dejas unos 20 minutos y después la retiras con abundante agua. Mientras tienes esta mascarilla puedes gesticular, hacer un poquito de yoga facial o hacerte un masaje en el cuero cabelludo". Ponte productos Spa en casa Credit: Getty Images Luego de retirar la mascarilla y darte una buena ducha, es tiempo de consentir tu piel con tus productos favoritos para que te veas regia durante las fiestas de fin de año. "Ponte la crema del mismo perfume que vas a usar, esto es ideal porque así la fragancia va a durar mucho más tiempo en tu cuerpo. Luego puedes aplicar una crema hidratante con mucho resveratrol y ácido hialurónico. Hazte masajes corporales y faciales. También puedes ponerte un serum de vitamina C. Si estás en un clima demasiado frío aplica en tu rostro aceite de argán que te va a ayudar a mantener la piel hidratada", recomienda la alquimista de la belleza. Dale tu toque personal Desde luego, puedes añadir a tu spa aquellas rutinas y productos que sabes ayudarán a que este espacio sea algo mucho más especial. "Aprovecha este momento para hacerte manicura y pedicura con tu color favorito. Si te gusta usar cupping en tu rostro, la estimulación eléctrica o con luces LED, aprovecha. Todo esto tu piel lo va a agradecer y asimilar. Te vas a sentir hermosa en ese día tan especial", explica nuestra invitada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel Pedrozo, Alessandra Villegas Doctora Maribel Pedrozo Si quieres conocer más sobre el trabajo, productos y recomendaciones de la doctora Maribel Pedraza puedes visitar su sitio en línea o su cuenta de Instagram.

