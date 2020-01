Cómo llevar una vida saludable sin colesterol Lo que debes y no debes consumir para bajar el colesterol. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las fiestas decembrinas seguramente agregaron unas libras de más a tu figura que podrían haber afectado los niveles de colesterol en tu cuerpo. Aunque el cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, el exceso de colesterol en la sangre puede llegar a bloquear las arterias, poniendo en riesgo tu salud creando enfermedades de las arterias coronarias y otras condiciones del corazón. Lo mejor para evitar cualquier agravamiento en las arterias es un cambio de estilo de vida para mantener saludable el corazón primordialmente. Eso incluye una dieta saludable para ayudar a controlar el peso y actividad física regular. El departamento de salud recomienda limitar la grasa total y la grasa saturada que se consume. La mayoría de las calorías diarias deben provenir de grasas saludables, ya que la grasa saturada es una sumamente dañina ya que aumenta el nivel de colesterol malo. Estas grasas se encuentran en algunas carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos, por lo que se recomienda evitar o reducir su consumo. Las papas fritas es un alimento que se encuentra en la dieta habitual de casi todos, pero su consumo aumenta el índice de grasa trans, que disminuye el colesterol bueno. Las galletas saladas y la margarina, se encuentran en la misma categoría. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para evitar el aumento del colesterol malo se recomienda consumir grasas más saludables provenientes de nueces y aceites insaturados como de canola, oliva y cártamo. Además de comer alimentos de fibra soluble como cereales de grano entero como avena; frutas como manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas; y legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos y habas. Los expertos incitan a llevar una dieta rica en frutas y verduras y consumir pescado en vez de carne. Entre los productos que definitivamente se deben evitar está la sal, el alcohol, ya que éste añade calorías que llevan al aumento de peso y el sobrepeso puede elevar el nivel de colesterol. Advertisement

