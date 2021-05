Aprende a hacer un bouquet de rosas para el Día de la Madre, ¡súper fácil! La 'Reina de las Rosas' Erika Mejía, florista de celebridades como Thalía, Pitbull y Demi Lovato, te enseña a armar un sofisticado ramo de rosas frescas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que se acerca el Día de la Madre no hay excusa ni pretexto que valga para hacerle a mamá un regalo bonito, original y hecho a mano. ¿Y por qué comprar un ramo de rosas si podemos hacerlo en casa, con un toque personal? Como explica la 'Reina de las Rosas', Erika Mejía, es posible armar un bouquet sofisticado, bonito y casero. La florista de celebridades como Thalía, Pitbull y Demi Lovato, y nacida en Honduras es un ejemplo de superación. Llegó a Estados Unidos recién cumplidos los 19 años y entre sus primeros trabajos se desempeñó en la limpieza.



El éxito no tardó en tocar a su puerta al encontrar su verdadera pasión: la floristería, el arte de las flores. Eso la llevó a fundar Lovely Roses, que se ha destacado por los impactantes arreglos hechos con preserved roses. "Nuestros diseños se obsequian como regalos, decoraciones o recuerdos que duran hasta 3 años, además, no requieren atención especial", explica Mejía a People en Español. Erika Mejía nació en Honduras y sus creaciones se distinguen por sus impactantes trabajos con preserved roses, que llegan a durar hasta 3 años. erika mejia reina de las rosas tutorial Credit: Erika Mejía/ Lovely Roses Una creación de Lovely Roses para Demi Lovato: Erika Mejia creacion para Demi Lovato Credit: Erika Mejía/ Lovely Roses El negocio que se ha extendido más allá de los arreglos florales a creaciones especiales para todo tipo de fiestas, bombones de chocolatería fina y hasta tutoriales de YouTube donde ella comparte su arte a quienes quieran probar sus aptitudes para la floristería o simplemente buscan hace un regalo novedoso y hecho a mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí lo que necesitarás para hacer el bouquet que comparte La reina de las rosas: -12 rosas frescas

-1 quita espinas o tijera para limpiar las espinas

-6-8 hojas de papel floral

-conta masking tape

-listón de seda (aproximadamente unas 20 pulgadas)

-spray abrillantador para rociar las hojas de las flores. (opcional) ¡Las instrucciones en el video de arriba!

