¿Cómo ganar dinero y ser productivo en esta crisis? Nely Galán te da algunos consejos By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Nely Galán, empresaria, psicóloga clínica y fundadora de El Movimiento Adelante, habló en exclusiva y compartió algunos consejos para ser productivo y hacer prosperar tu negocio en esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus. “La vida me ha enseñado que todo pasará. No nos podemos volver locos pensando en lo peor”, dijo la cubana, quien ha sido parte de la lista de las mujeres más poderosas de People en Español. ¿Qué le dirías a toda esa gente que está desesperada en esta crisis por la pandemia del coronavirus? Cuál sería tu mensaje para ellos? Me da tanta pena por todo lo que estamos pasando. Es tan difícil cuando una crisis nos causa tanto miedo y está fuera de nuestro control. La vida me ha enseñado que todo pasará. No nos podemos volver locos pensando en lo peor. En los momentos más horribles igual pueden suceder cosas buenas. Estamos pasando por momentos de disfrutar [a] nuestras familias en casa, y lo más importante, cuidar de nuestra salud. La gente Latina sabe que, en tiempos de crisis, el dinero no se gasta y nos aguantamos. Tengan ánimo porque esto pasará. Recuerden que nos han pasado cosas peores que esto y entendemos que todo lo malo pasa. Image zoom Ciro Gutierrez para People en Español ¿Cuál es tu consejo para que puedan sentirse autosuficientes en casa? Yo siempre digo que debemos tener dos años de salario guardado. Si algún día sucede una tragedia, y tenemos dinero guardado – nada pasa. Pero cuando estás viviendo día a día, si algo pasa, va ser muy difícil y doloroso. Estando en casa tenemos el tiempo de pensar como ganar plata. Tenemos que crear un plan y aprovechar del momento para estar listos cuando todo esto se acabe. ¿Que podemos vender por Amazon o eBay que ya no ocupamos? ¿Podemos trabajar para un servicio de entrega de alimentos? Tenemos que ser inteligentes y ganar dinero en medio de lo que esta pasando. Así, pueden practicar como solucionar cualquier problema para el futuro. Tenemos que ser prácticos en el momento. Para todos aquellos que sean dueños de negocios, ¿cómo podrían hacerlos prosperar en esta crisis? Estamos en un país donde existen fondos para los dueños de negocios. Los negocios mantienen la economía de este país. Existen préstamos y subsidios para los dueños de pequeñas empresas y más. En este momento servicios de entrega no dan abasto, contenido digital y tutoría digital está muy necesitada. Para más información de préstamos y subsidios recomiendo que visiten www.sba.gov el sitio web del Departamento Federal de Pequeñas Empresas. Igual, visiten mi página www.theadelantemovement.com/webinars para tener acceso gratis a nuestros seminarios web que les ayudarán como empezar un negocio y como navegarlo para que en realidad ganen mucha plata. Suscríbanse a nuestro boletín mensual para recibir información sobre oportunidades para emprendedores en inglés y español y compartir historias de emprendedores que han llegado al éxito y más en www.theadelantemovement.com. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Cómo ganar dinero y ser productivo en esta crisis? Nely Galán te da algunos consejos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.